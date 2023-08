Wereldprimeur voor bedrijf uit Tielt: West-Vlaams behangpapier doodt virussen en bacteriën

Het Tieltse bedrijf Grandeco WallFashion pakt uit met een wereldprimeur: de producent van wanddecoratie brengt een innovatieve collectie behangpapier op de markt die 99 procent van alle virussen en bacteriën doodt. “Het behangpapier van de toekomst is decoratief én functioneel.”

Grandeco WallFashion, opgericht in 1978, is een van ’s werelds grootste producenten van wandbekleding. Het Tieltse bedrijf pionierde eerder al in digitaal printen, maar komt nu met een wereldprimeur voor de dag: behangpapier dat binnen het uur alle virussen en bacteriën doodt die met het behang in contact komen.

Speciale coating

“Twee jaar geleden – in volle coronatijd – werden we benaderd door iemand van de firma Sichem: zij hadden in samenwerking met de Luikse universiteit een speciaal soort coating ontwikkeld die ook al wordt toegepast in de automobiel- en de liftindustrie. Wat het voor ons extra interessant maakte, is dat de anti-viruslaag gebruikmaakt van nanotechnologie en dus geen chemische maar een mechanische werking – én via snelverouderingstesten een bewezen werking van minstens twaalf jaar – heeft. Dat sluit mooi aan bij het duurzame verhaal van ons bedrijf”, vertelt ceo Patrick Molemans (61).

Veilige omgeving

Grandeco wil zich met het vernieuwende product op de projectmarkt gooien. “Na twee jaar corona trad er wereldwijd virusmoeheid op, maar de impact op de samenleving was gigantisch. Ook voor het bedrijfsleven had dit grote gevolgen”, zegt de ceo. Bij een eventuele heropflakkering kan de Atmosphere x Pure & Protect–collectie het verschil maken, is hij overtuigd.

“Denk maar aan de wachtkamer van de huisarts bijvoorbeeld: je wil niet met een griepje naar de dokter gaan en met corona weer thuiskomen. Maar ook voor ziekenhuizen, bedrijven, scholen en restaurants kan het aangewezen zijn om bij het binnenkomen een veiligere omgeving te creëren. In feite kan je gemakkelijk de link leggen met alles wat in coronatijd niet mocht: op restaurant gaan of vergaderen had met ons virusdodend behangpapier wél probleemloos gekund, en ook bij opa en oma op bezoek gaan zou niet langer een probleem zijn. Van zodra je er één accentmuur in een ruimte mee behangt, is het virusdodende papier al efficiënt”, klinkt het.

“Wij exporteren wereldwijd naar meer dan tachtig landen”

In Tielt is nu een eerste huisartsenpraktijk met het virusdodende behangpapier uitgerust. En verder ook een basisschool uit het Aalstse. “Slechts één procent van onze omzet zit in België”, zegt Molemans. “Wij exporteren wereldwijd naar meer dan tachtig landen en van ons virusdodend behang zijn intussen al 3.500 collectieboeken toegezegd: in het Verenigd Koninkrijk is het nu al op de markt, vanaf september volgen Frankrijk en de Benelux, Duitsland volgt met mondjesmaat. Ook in Mongolië, India en China hebben we een paar grote afnemers.”

Kleine kinderen

Grote distributiebedrijven brengen het product daar tot bij de eindconsument. “Het covid-verhaal is universeel, de vraag was alleen of de gewone consument hiervoor nog een meerprijs zou willen betalen. Dan helpt het natuurlijk als je er nog een aantal troeven kunt bijgeven die de consument belangrijk vindt. In die dertig jaar dat ik in de verfindustrie heb gewerkt, werd er altijd gehamerd op afwasbaarheid”, zegt Molemans.

Wie thuis kleine kinderen heeft rondlopen, kent het vast wel: de kinderkamer werd nog maar pas opnieuw behangen en er staan al kinderhandjes op het papier. “Maar ook huisdieren kunnen door frequente passage voor onaangename verrassingen zorgen. De virusdodende coating maakt het behang extra bestand tegen wrijving”, geeft Molemans nog mee.

Nobacoat is een gepatenteerd product. “Wijzelf patenteerden het geheel – behang plus coating – zodanig dat dezelfde technologie niet op ander behangpapier kan worden toegepast. Dit is een West-Vlaams verhaal om wereldwijd mee uit te pakken”, besluit de ceo.