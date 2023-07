Wereldleider in bubble tea opent winkel in Brugge met drakendans: massa volk om populair drankje te proeven

Zaterdagnamiddag opende in de Steenstraat in Brugge een vestiging van Gong cha, met bijna 2.000 shops de wereldleider in bubble tea. Er stond meteen een massa volk aan te schuiven om het erg populaire drankje met thee, vruchtensiroop en fruitparels te proeven.

De uit Taiwan afkomstige ‘bubble tea’, een combinatie van melk, thee, vruchtensiroop en tapioca balletjes – al dan niet met melk – heeft in enkele jaren tijd de wereld veroverd. In elke grote stad vind je intussen meerdere vestigingen waar het bij jonge volkje populaire drankje wordt aangeboden. Ook Brugge kent al een aantal bubbelthee verkooppunten. En daar is nu ook de absolute wereldleider bij gekomen: Gong cha.

100 combinaties

Het verhaal van Gong cha begint in 1996 in Taiwan, waar oprichter Wu al snel naar de opening van de eerste winkel besliste om meerdere shops te openen. In minder dan twee jaar heeft Gong cha al meer dan 250 winkels over heel Azië. “Op vandaag zijn er bijna 2.000 Gong cha verkooppunten wereldwijd”, vertelt Yassir Bounou, hoofd development Benelux en Frankrijk bij Gong cha.

“In België zijn er al vestigingen in Brussel, Bergen en Antwerpen en nog dit weekend wordt er ook in Luik een nieuwe winkel geopend. Met Brugge erbij zijn er dus vijf vestigingen in België. Iedere vestiging heeft een eigen keuken waar alles dagelijks vers bereid wordt. In elke winkel vind je het eeuwenoude vakmanschap terug: een perfecte balans tussen de hoeveelheid water en theeblaadjes, de temperatuur, de infusietijd en de garnituur. Door de talrijke keuzemogelijkheden zijn bovendien meer dan 100 combinaties beschikbaar.”

Drakendans

Gong cha biedt verschillende varianten aan. Naast de originele thee is er ook ‘milk tea’, zowel warm als met ijs, fruitthee, smoothies en koffie waaraan je een topping kan toevoegen zoals de kleurrijke tapiocaparels (bubbels dus) of bijvoorbeeld melkmousse van kokosmelk.

De eerste honderd bezoekers konden in Brugge genieten van een gratis bubble tea, wat meteen voor een lange wachtrij in de Steenstraat zorgde. De wachtenden en passanten konden intussen genieten van een spectaculaire Aziatische drakendans ter gelegenheid van de opening.