Welkom in nieuwe B&B De Damweg

Joeri De Vlamynck en Leen Cocquyt, bekend van De Kasteelhoeve, verwelkomen je sinds begin dit jaar in B&B De Damweg in Moerkerke. “We willen ook anderen van deze rust in de polders laten genieten”, klinkt het. “En uiteraard serveren we bij het ontbijt enkel zuivel en fijne vleeswaren van De Kasteelhoeve.” Joeri De Vlamynck en Leen Cocquyt hebben net hun erkenning binnen om bij hen thuis een B&B te mogen uitbaten. Het echtpaar is al jaren bekend als uitbater van De Kasteelhoeve, het bedrijfje waarmee ze verse, zelfgemaakte zuivelproducten en charcuterie aan de man en vrouw brengen. “We hebben daarvoor ons atelier in de Kasteelstraat in Moerkerke dorp en verkopen vanuit een grote marktwagen, waarmee we ook naar de openbare markten in Maldegem, Heist, Knokke, Blankenberge en Damme trekken”, legt Joeri uit. Joeri, die van Westkapelle afkomstig is, begon al in 1997 kleinschalig met De Kasteelhoeve en niet lang nadien kwam ook zijn latere echtgenote Leen, een echte Moerkerkse, mee in de zaak. In 2013 stapten de broer en schoonzus van Joeri mee in De Kasteelhoeve.

“De melk voor onze zuivelbereidingen komt van op de boerderij van mijn broer en schoonzus hier even verderop”, vertelt Leen. Joeri en Leen, die tot een klein jaar geleden in een woning bij hun atelier in Moerkerke dorp woonden, kochten de hoeve langs de Damweg waarin ze nu hun B&B runnen al in 2010.

“Er was toen nog heel veel werk aan en quasi al onze vrije tijd is in die jaren naar het renoveren en verbouwen van de hoeve gegaan. We hebben daarbij heel veel renovatiematerialen gebruikt voor een mooi authentiek resultaat”, zegt Joeri. “En vanuit het idee dat we ook andere mensen wilden laten meegenieten van de rust hier, zijn we dus met een B&B begonnen.”

“We hebben twee mooie kamers met zicht op de polders en de gasten mogen ook het terras en de tuin gebruiken”, vult Leen aan. “We zijn nog maar net begonnen maar verwachten zeker veel mensen die graag fietsen in de natuur. Maar ook voor mensen die graag Damme, Brugge of de kust willen verkennen is onze B&B heel goed gelegen.” (PDV)

