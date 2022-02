Welkom in de modieuze wereld van Allure in Ingelmunster

Sinds deze week zijn alle dames van elke leeftijd met maatje 34 tot 52 welkom in de nieuwe kledingzaak Miss & Allure in de Gravinnestraat 9. Allure staat voor persoonlijk advies, stijlvolle en betaalbare mode van kleindochter tot grootmoeder.

De naam Allure komt niet enkel in onze gemeente voor. Het moederbedrijf is gevestigd in Maldegem. Achter deze winkel in Ingelmunster staat de zesde generatie met Ruth Goethals. “Vroeger hadden mijn ouders een voedingszaak, gecombineerd met kledij. Dertig jaar geleden namen mijn echtgenoot Chris De Vrieze en ik de winkel over van mijn ouders. Ik had de ambitie om mij te specialiseren in kledij.”

“Twaalf jaar geleden gingen we de uitdaging aan in Knesselare. Twee jaar daarna veranderden we onze ouderlijke voedings- en kledingwinkel in Maldegem ook naar een volwaardige boetiek”, zegt Ruth. “Anderhalf jaar later namen we een voormalige kledingzaak over in Zomergem, waar we volledig onze eigen stempel op hebben gezet. In 2019 begonnen we onze eerste vestiging in West-Vlaanderen, namelijk in Wingene.”

“Dan kwam de onzichtbare vijand corona en hebben wij tegenslagen omgezet naar opportuniteiten. Dat we nu toch nog een vijfde zaak openen, is een bewijs dat dit gelukt is. Niet alleen onze ambitie maar vooral onze passie brengt ons in Ingelmunster. Dit pand van 600 m² in de Gravinnestraat past perfect bij onze stijl. Samen met onze twee dochters en jullie steun durven we te dromen van een succesverhaal.”

Twee winkels in één

In Ingelmunster ontdek je zowel een Allure- als een Miss-winkel, want het pand leent zich daar perfect toe. “Bij Allure kan je terecht voor een toffe outfit. Deze stijl kan je omschrijven als casual-chique: de nieuwste modetrends, soepelvallende stoffen, aandacht voor details, unieke kleurencombinaties en een zeer goede pasvorm. Miss Allure is het rebelse zusje van Allure, nog steeds met de nadruk op vrouwelijkheid maar net dat tikkeltje sportiever en stoerder.”

“Bij Miss Allure kan je terecht voor toegankelijke stijlen, de nieuwste hypes, comfortabele materialen, leuke printjes, en dit alles heel betaalbaar. We hebben maar één doel en dat is letterlijk en figuurlijk alles uit de kast halen om onze klantjes te laten stralen”, besluiten Ruth en dochter Sill in de Miss & Allure-winkel in Ingelmunster.

