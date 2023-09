Welkom bij Joliens Haaratelier

In de Sint-Niklaasdreef in Rekkem kunnen de mensen, zelf met het haar voor de ogen, gemakkelijk hun weg vinden naar een spiksplinternieuw kapsalon genaamd JV Haaratelier.

“Mijn Haaratelier ligt inderdaad in het beauty-straatje, niet ver van waar mijn esthetiek-collega haar zaak heeft. Ik ben sinds donderdag geopend en ik heb al mijn handen vol. En dat is natuurlijk leuk”, lacht Jolien Vandemaele (30). De jonge onderneemster werkte al 12 jaar bij een kapsalon in Wevelgem en vond het tijd om haar eigen vleugels uit te slaan. “Het is altijd al een droom geweest om mijn eigen kapperszaak te openen. Als jong meisje gebruikte ik al mijn pa als proefkonijn om mijn kapper-skills op uit te proberen”, lacht Jolien.

‘Volgelingen’

Toen dit huis hier te koop stond, heeft Jolien geen seconde getwijfeld. Dat haar kapsalon niet ver van haar ouderlijk huis lag, was doorslaggevend. “Tot na de verbouwingen woon ik bij mijn ma. Zij komt mij ook af en toe een handje helpen, met het brengen van verse handdoeken bijvoorbeeld”, aldus Jolien. Dat de jonge kapster vol talent zit, getuige haar vele volgelingen. “Heel veel klanten uit Wevelgem zijn mij inderdaad gevolgd, dat doe mij deugd. Iedereen is hier ook welkom, ik knip zowel dames als heren en kinderen. Tijdens de Dag van de Klant volgende maand hou ik een speciale opening voor de klanten, dus dat wordt superleuk”, besluit Jolien. (NVM)

JV Haaratelier is elke dag open op afspraak (behalve zondag). Meer info op: 0476 40 45 26