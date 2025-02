Welkom bij HairAtelier Mademois’Elle

In de Robert Bultynckstraat 28 begroet Elise Lapeire (19) je met een glimlach in haar kapperszaak HairAtelier Mademois’Elle. Elise staat niet altijd alleen in haar zaak, want ze krijgt regelmatig hulp van haar mama Nancy.

Elise is de enige dochter van Pedro en Nancy Lapeire-Vroman. Ze volgde drie jaar met een leercontract de richting kapster in het CLW in Kortrijk. Twee dagen per week zat ze op de schoolbanken, drie dagen per week volgde ze stage. “Al van jongsaf aan wilde ik kapster worden. Ik was wellicht nog maar zes jaar toen ik al bezig was met het haar van mijn mama”, lacht Elise.

“Kapster worden is dus wel een droom die is uitgekomen. Na mijn afstuderen in november heb ik de stap gezet om van mijn bijberoep een volwaardige zaak te maken. Al meer dan een jaar help ik mijn klanten met veel plezier en zorg aan de perfecte look. In mijn gezellige en professionele salon draait alles om jouw persoonlijke stijl en het creëren van kapsels die bij je passen. Ik was eerst student-zelfstandige en in november 2024 begon ik als zelfstandig kapster op deze plaats in mijn ouderlijk huis. Ik ben kapster in de vroegere nagelstudio van mijn mama. Hier kan ik mijn passie voor hairstyling met iedereen delen”, vertelt Elise verder, waarna Nancy zegt: “Ik kon tegen die producten niet meer. Ik was er allergisch aan. Ik moest met pijn in het hart ermee stoppen. Nu help ik met Elise als het om extensions gaat.”

Waarom moeten de mensen kiezen voor HairAtelier Mademois’Elle? “Vrouwen, mannen én kinderen zijn hier welkom. Ik denk dat ik sterk scoor met mijn extensions en balayages. Qua producten werk ik met Moroccanoil, Redken en Nika. Ik blijf mij ook bijscholen. Ik volg opleidingen van Jeroen Stiens (knipcursus), opsteekkapsels en kleurtechnieken.”

Mademois’Elle is open op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 18 uur, op dinsdag van 9 tot 20 uur en op zaterdag van 8 tot 17 uur. Info: 0496 02 66 42, eliselapeire05@gmail.com