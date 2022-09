Weekend van de Klant op 1 en 2 oktober: “Extra ons best doen”

Dit weekend pakt Unizo opnieuw uit met het Weekend van de Klant. Tienduizenden handelaars verrassen dan hun klanten met een cadeautje of leuke actie. Maar kent deze actie ook succes in crisistijden met hoge energie-, grondstoffen- en personeelskosten? Wij zochten het uit in Roeselare en stelden de vraag aan Isabel Lapeirre, Unizo-voorzitter van Roeselare en aan een Roeselaarse handelaar. Wat bleek: dit Weekend van de Klant wordt er zelfs nog extra ingezet op het verwennen van de klanten.

“Wij hebben van onze leden helemaal geen signalen opgevangen dat ze het met minder zullen doen tijdens het Weekend van de Klant of niet zouden deelnemen”, zegt Isabel Lapeirre, voorzitter van Unizo Roeselare, met meer dan 500 leden één van de grootste afdelingen in Vlaanderen. “Integendeel zelfs, ik heb de indruk dat de deelnemende zaken nu extra hun best doen om de klanten te bedanken voor het blijvend vertrouwen, ook in deze, voor iedereen, moeilijke tijden.”

“Als Unizo zijn wij uiteraard alle klanten ontzettend dankbaar maar wij hebben ook een groot hart voor onze commerçanten. Dit jaar gaan we zelf 35 handelaars bezoeken en in de bloemetjes zetten en reiken we ook de trofee ‘Commerçant met goesting’ uit.”

Economisch denken

“We hebben nooit getwijfeld om deel te nemen aan het Weekend van de Klant”, aldus Tatiana Defrancq van Kipstore uit de Meensesteenweg. “Dat leeft bij de mensen en onze klanten kijken ook elk jaar uit naar dat weekend. In Kipstore verrassen wij de klanten elk jaar met een leuk gadget. Dat kan een drinkbus zijn of magneetjes om aan de koelkast te hangen of nog iets anders. Ja, het is telkens verschillend. Het klopt dat het uitdagende tijden zijn voor iedereen en in het bijzonder voor de handelaars. Maar net dan moet je de klanten dankbaar zijn dat ze ‘hun winkels’ trouw blijven.”

Wij zijn onze klanten echt heel erg dankbaar

“We moeten inderdaad goed naar het bord kijken als commerçant. Onze leveranciers voeren sneller dan vroeger prijsstijgingen door en wij moeten daardoor soms ook de prijs een beetje aanpassen. We doen dat zo weinig mogelijk, we verkleinen eigenlijk liever onze winstmarge dan dat we grote prijsaanpassingen doen. Maar dat lukt niet altijd. We moeten er toch voor zorgen dat wij op een bepaald ogenblik zelf de deuren niet moeten sluiten. Daarnaast is er de immense stijging van de energiekost en daar staan we machteloos tegenover. We proberen wel economischer te denken in onze zaak. We zijn nu in het preiseizoen en we maken al eens meer bereidingen in preisaus. Dure aankopen die niet zo vaak gevraagd worden, bestellen we nu enkel op een welbepaalde vraag van de klant. Dat zijn misschien kleine maatregelen maar ze helpen om alles economisch leefbaar te houden.”

Praktisch

Dit jaar nemen er in Roeselare 164 zaken deel aan het Weekend van de Klant en in deelgemeente Rumbeke zijn er dat 13, in Beveren 6 en in Oekene 3. In die deelnemende zaken worden de klanten getrakteerd op een kleine attentie en je kan er ook deelnemen aan een wedstrijd met een mooie prijzenpot.

Op zaterdag- en op zondagnamiddag is er tussen 14 en 17 uur leuke kinder- en straatanimatie in het stadscentrum en kan je meezingen of -dansen met de livemuziek op verschillende podia. Je vindt de muzikanten op zaterdag op De Munt en het Stationsplein en op zondag op De Munt en de Grote Markt. Tijdens het Weekend van de Klant kan je voor 1 euro 4 uur lang parkeren in de verschillende centrumparkings: Ooststraat-Station, Parking De Munt, Moermanparking en Wallenparking.