Weefmachineproducent Picanol kiest voor binnenvaart voor traject van Ieper naar Antwerpen

Weefmachineproducent Picanol, een onderdeel van Tessenderlo Group, kiest voor het afleggen van het traject van Ieper naar de haven van Antwerpen voortaan grotendeels voor binnenvaart. Door de modal shift, die Picanol uitgewerkt heeft met transporteur Group-GTS, kunnen jaarlijks ruim 600.000 kilometers op de weg uitgespaard worden en 612 ton CO2, zo meldt het bedrijf donderdag in een persbericht.

Vandaag gaan de exportgoederen van Picanol nog in containers van de productiesite in Ieper met de vrachtwagen naar de haven van Antwerpen of Zeebrugge om van daaruit wereldwijd verscheept te worden. In februari voerde Picanol twee multimodale testen uit. De lege containers worden daarbij opgehaald op het depot in Wielsbeke om vervolgens te worden geladen in Ieper. De volle exportcontainers worden nadien vanuit Ieper naar de River Terminal Wielsbeke gebracht om per binnenvaartschip naar de haven van Antwerpen te varen.

Per trip heen-en-weer wordt er dankzij die modal shift volgens Picanol 180 kilometer minder gereden over de Vlaamse wegen, wat overeenkomt met een reductie van 61 kg CO2 over het ganse multimodale traject. Daarmee is er reductiepotentieel van meer dan 60 procent van de wegkilometers en 44 procent CO2-uitstoot voor het bedrijf uit Ieper.