Webwinkel Ecofantje breidt uit met Creafantje

De Wingense Kim De Brabander richtte in 2011 haar ecologische webwinkel Ecofantje op. Onlangs breidde ze die uit met Creafantje, voor duurzaam hobbymateriaal. Kim spoort iedereen om haar heen aan om milieubewust te leven.

“Ecofantje is ontstaan in 2011. Ik wilde een ecologische webwinkel oprichten”, vertelt Kim De Brabander (37). “Daar zou ik producten aanbieden die ertoe bijdragen dat je je voetafdruk op het milieu verkleint.”

“Bij de opstart liep de verkoop van een ecologisch alternatief voor waspoeder meteen heel vlot. Het assortiment groeide gestaag. Het was snel duidelijk dat steeds meer mensen hun aankopen vaker online wilden doen.”

“Dat gaf me een goed gevoel. Ik ben mama van drie kinderen en geef het vak wetenschappen in het secundair onderwijs in de Steinerschool in Brugge. Ik leer mijn leerlingen – en natuurlijk ook mijn kinderen – dat we bewust moeten omgaan met de natuur en de biodiversiteit op de aarde. Onze individuele levenswijze kan, als we milieubewust leven, al snel een gunstige invloed op het milieu hebben.”

Hobbymateriaal

Kim heeft ook een creatief kantje. En dus besloot ze haar webwinkel uit te breiden met ‘Creafantje’.

“Bij Creafantje kan je kwalitatief en duurzaam hobbymateriaal kopen. Het aanbod is ruim en ecologisch verantwoord. Ik wil mijn klanten niet alleen voorzien van materiaal, maar ze ook hun eigen creativiteit laten beleven. Ik werk bepaalde thema’s uit, rond Valentijn, Pasen, Moederdag en Vaderdag. Binnenkort is het carnaval en de natuurlijke kindermake-up staat nu in de kijker. Bij zowel Eco- als Creafantje kan je ook gepersonaliseerde producten en geschenken uit mijn eigen atelier kopen.”

Workshops

“Ik hoop dat ik almaar meer mensen warm kan maken om fan te worden van Ecofantje en Creafantje – in de namen van mijn webwinkels zit niet toevallig het woord ‘fan’. En ik ben van plan om workshops te organiseren, zowel voor volwassenen als voor kinderen.” (NS)

Info: www.ecofantje.be of www.creafantje.be.