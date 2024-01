“Webshops doen Fun de das om”: verlieslatende speelgoedketen zoekt overnemer, onzekerheid voor 210 medewerkers

Slecht nieuws voor de personeelsleden van Fun: de van oorsprong West-Vlaamse speelgoedketen – waarvan de hoofdzetel nog steeds in Brugge zit – staat op de rand van een faillissement. De raad van bestuur heeft dinsdagavond besloten besloten om een overnemer te zoeken voor de 28 verlieslatende winkels, waarvan er zich zeven in West-Vlaanderen bevinden. Maandag start er grote uitverkoop om het loon van de medewerkers te kunnen blijven betalen. “Dat baart ons veel zorgen, die winkels zijn daar totaal niet op voorbereid”, meent het ACV.

Er staat de 210 personeelsleden van de Fun-winkels een bijzonder onzekere periode te wachten. De directie van de Pardis-groep (de Waalse eigenaar van onder meer de Trafic-winkels die in 2018 Fun in handen nam, red.) heeft dinsdagavond laten weten dat ze alle activiteiten van de bekende speelgoedketen afstoten. Fun is al jaren verlieslatend en de raad van bestuur heeft besloten om er geen financiële middelen meer in te pompen”, laat ACV-vakbondssecretaris Jörgen Meulders weten. Naar verluidt kon het merk niet opboksen tegen de harde concurrentie, onder meer van de talloze (internationale) webshops.

Chaotische uitverkoop

Er zijn momenteel nog 28 Fun-winkels actief in ons land. In West-Vlaanderen zijn dat er nog zeven: in Veurne, Oostende, Torhout, Roeselare, Ieper, Vichte en Brugge, waar ook de hoofdzetel nog altijd gevestigd is. In eerste instantie wordt er een overnemer voor alle winkels gezocht zodat alle personeelsleden aan de slag kunnen blijven, maar Jörgen van ACV schat de kans klein in dat de directie daarin zal slagen. “Een goede overnemer die de keten nieuw leven wil inblazen? We leven op hoop… Maar we zien in dergelijke gevallen veel bedenkelijke dossiers”, klinkt het. Afhankelijk van het bod dat ze krijgen, bestaat de kans ook dat een deel van de vestigingen wordt getransformeerd tot Trafic-winkels. Wordt er helemala geen overnemer gevonden, dan is een faillissement de enige optie. Kortom: het is koffiedik kijken wat de toekomst zal brengen voor de huidige Fun-medewerkers.

Fun werd in 1925 – toen nog onder een andere naam – opgericht door de familie Coeman in het dorpje Aatrijke, nu deelgemeente van Zedelgem, als een winkeltje met schoolartikelen. De keten werd doorheen de jaren verschillende keren overgenomen.

Wat wel zeker is, is dat er vanaf maandag 22 januari een massale uitverkoop in alle winkels van start gaat. Door de stock te liquideren hoopt de directie dat al het personeel voorlopig aan de slag kan blijven. Maar deze actie baart het ACV vooral veel zorgen: “We hebben dat enkele jaren geleden ook bij Brantano gezien, dat wordt een regelrechte chaos. Al jaren komt daar niet zoveel volk meer voor de vloer, maar wie gaat daar maandag allemaal voor de deur staan? Het weinige personeel dat overblijft is daar niet op voorbereid. Ik hou m’n hart al vast, we gaan de situatie alvast goed opvolgen.”