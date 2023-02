Webshop Stronk hoopt op een Belgian Vegan Award: “Genomineerd zijn is al mooie erkenning!”

Op maandag 6 februari worden de Belgian Vegan Awards uitgereikt en Izegemnaar Andreas Vanhauwaert is best nieuwsgierig naar de winnaars. Zijn webshop Stronk is genomineerd in de categorie Beste Webshop en uiteraard hoopt hij om de award in de wacht te slepen. “Het zou een mooie erkenning zijn voor Stronk!” vertelt hij.

Izegemnaar Andreas Vanhauwaert (28) stond samen met Gwendolyne Schmetz aan de wieg van Stronk in april 2021. Intussen stapte Gwendolyne uit de zaak, maar Andreas doet gezwind verder. “Stronk is een webshop met tal van vegan producenten die sportgerelateerd zijn. Je kan bij ons terecht voor energiedrankjes en proteïnerepen, maar ook voor sportkledij en pakketjes met allerlei spullen. Alles is ecologisch en helemaal vegan.”

Naambekendheid

Stronk werd recent genomineerd voor de Belgian Vegan Awards. “Ik heb onze shop niet ingeschreven, maar kreeg plots bericht dat we genomineerd waren. Leuk om te horen natuurlijk!” glundert Andreas. “Een dergelijke wedstrijd brengt naambekendheid met zich mee en zo hoop ik natuurlijk dat mensen die nog nooit van Stronk hoorden, ook de weg vinden naar onze shop.”

Voor de awards kon iedereen stemmen, maar dat stopte op 22 januari. “Nu is het afwachten tot maandag 6 februari, want dan worden de winnaars bekend gemaakt. We zullen wel zien wat het geeft! Genomineerd zijn is al een mooie erkenning, maar de award écht winnen zou wel de kers op de taart zijn natuurlijk.”

Stronk heeft een breed gamma aan producten. “Momenteel is Reign Body Fuel ons best verkopende product. Dat is een cafeïnehoudende drank die je energie geeft tijdens het sporten.” legt Andreas uit. “We zien vaak dat een bepaald product plots meer verkoopt als een YouTuber of een influencer het ook in een van zijn filmpjes gebruikt. Dat was bij Reign ook het geval. We moeten dan amper uitleg geven aan onze kopers omdat ze het product al kennen van het internet.”

Stronk begon louter als webshop, maar intussen leveren ze ook aan fitnesscentra en crossfitclubs. “Bedoeling is om dit de komende jaren nog verder uit te breiden. Zo kunnen clubs een plant-based alternatief aanbieden aan hun klanten en daar is toch wel vraag naar”, aldus Andreas.

Toekomstplannen

“Daarnaast wil ik van Stronk een infopunt maken waar sporters info kunnen halen en in contact kunnen komen met bijvoorbeeld vegan-minded clubs, diëtisten en coaches. Binnenkort starten we met het plaatsen van enkele blogposts en dat is de eerste stap. We zien wel waar het idee ons brengt! Het zou fijn zijn als we een verzamelplaats kunnen worden waar geïnteresseerden heel wat info kunnen vinden over een vegan leven.”

(Melissa Vanwijnsberghe)

Info: www.bestronk.be