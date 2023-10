Webshop Fairplace vindt een vaste stek in Kortrijk: “Doorgroeien tot een plek met het grootste aanbod duurzaam speelgoed in de regio”

De Belgische webshop met duurzaam speelgoed www.fairplace.be bestaat dit najaar 10 jaar. De webshop is volledig vernieuwd, er kwam een fysieke winkel en er komen twee pop-upweekends. Fairplace neemt ook als eerste webshop deel aan het project ‘Re-Zip’, samen met Bpost en verpakkingsspecialist RajaPack.

De webshop wordt gerund vanuit de Rijselsestraat 23 in Kortrijk, en dit jaar kwam er een fysieke winkel bij. “Met een vaste stek willen we de komende jaren doorgroeien tot een plek met het grootste aanbod duurzaam speelgoed in de regio”, zeggen oprichters Christophe Toye en Yves Vercruysse, die sinds 2014 het bedrijf runnen. Een sterke groei kwam er in de coronacrisis toen velen plots online speelgoed bestelden. Het bedrijf verdubbelde toen zijn omzet. “Er kwam geen terugval maar wel een ingreep: alle voorraad, logistiek en kantoren namen we in eigen handen en bundelden we op één adres: het gebouw ‘K-orner’ in de Rijselsestraat 23.”

Dat is eigendom van Leiedal en wordt beheerd door Hangar K. “Het is een experiment om een fysieke winkel te runnen, na al die jaren als online shop. Maar we zijn er klaar voor, de eerste test is positief: de winkel heeft een goeie locatie in het winkelgebied en 20 lopende meter etalage. De nieuwsgierigen komen mondjesmaat een kijkje nemen”, aldus Vercruysse.

Kerst en sinterklaas

Momenteel wordt de winkel verder ingericht en er staan twee pop-upweekends gepland dit najaar. “Deze tijd van het jaar vallen de speelgoedboekjes in de bus en wordt het Sinterklaasaanbod overal zichtbaar. We merken een toename in het STEM-technisch-educatieve speelgoed, bij het ‘open end’-speelgoed, waarmee kinderen zelf de regels bepalen, en ook in het buitenspeelgoed”, duidt Christophe.

Deens initiatief

Fairplace neemt deel aan het project ‘Re-Zip’ samen met Bpost en verpakkingsspecialist RajaPack. “Een online besteller kan kiezen om zijn of haar pakje op te laten sturen in een herbruikbare doos. Bij aankomst wordt die doos terug opgevouwen, gesloten met velcro en in eender welke Belgische brievenbus gedropt. Bpost engageert zich om die verpakkingen proper te maken en terug in circulatie te brengen zodat een doos tot zeven keer kan hergebruikt worden. Een Deens initiatief dat nu naar België overwaait.” (PVH)