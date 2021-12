“We zijn trots dat ruim tachtig procent van ons aanbod lokaal is geteeld”

Naast de vijf nieuwe streekproducenten (waaronder huisbrouwerij Klondiker) zijn er ook drie nieuwe hoeveproducenten die de erkenning ‘100% West-Vlaams’ ontvingen. In die categorie vinden we de hoevewinkel ‘t Bloemblaadje uit de Oostrozebekestraat 244 in Meulebeke. Zij ontvingen het label voor hun groenten en fruit van eigen kweek. Aan het roer van ‘t Bloemblaadje staan Nico Delmotte en Nadine De Bel (beiden 44). Hun verhaal start in 2006 toen ze een bestaand tuinbouwbedrijf overnamen. Naast de teelten van kropsla en krulandijvie begonnen ze ook met de teelt van chrysanten, perkplanten en geraniums voor groothandelaars. Tijden veranderen snel en Nico en Nadine evolueerden mee.

“In 2012 begonnen we met de korteketenverkoop van onze sierteeltproducten in onze loods”, aldus Nadine De Bel. “Mijn passie voor bloemen en planten leidde ertoe dat ik een bijscholing tot florist volgde. Dat opende een ruimere wereld waarin ik al mijn creativiteit kwijt kon. In 2014 werd ‘t Bloemblaadje geboren. Het viel meteen op dat klanten die om bloemen of planten kwamen ons de vraag stelden of we ook onze eigen gekweekte groenten niet te koop aanboden. Vanaf december 2018 hebben we die vraag positief beantwoord en gingen we van start met een mooi assortiment groenten en fruit.”

“We zijn trots dat we kunnen stellen dat ruim 80 procent van ons aanbod lokaal is geteeld. Wat we zelf niet kweken, halen we bij collega’s die hier in de onmiddellijke omgeving wonen. Zo telen we het jaar rond bloemkolen en kropsla. Verse boontjes leveren we van mei tot december en onze vroege aardappelen worden in de serre gekweekt. Voor speciale groenten en fruit doen we een beroep op de veiling. Bij dit alles staan versheid en kwaliteit altijd centraal”, vervolgt Nadine enthousiast.

Collega’s

“Om het aanbod nog verder uit te breiden, doen we eveneens een beroep op collega-hoeveproducenten die zich toeleggen op zuivelproducten. Dit aanbod verrijkt ons assortiment tot algemene tevredenheid van onze klanten. Om eveneens de klanten van Meulebeke en Oostrozebeke van dienst te zijn, kan je ook een bestelling plaatsen in onze webshop.”

’t Bloemblaadje vind je in de Oostrozebekestraat 244 in Meulebeke. De winkel is gesloten op dinsdag en open op maandag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 19 uur, op vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur. Op zaterdag is ‘t Bloemblaadje geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur. Op zondag open van 9 tot 12 uur.