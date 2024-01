“We zijn helaas nog wat te bescheiden”: wordt Vintecc Jonge (40) West-Vlaamse Ondernemer van het Jaar?

Vincent Theunynck (40) van Vintecc uit Roeselare is een van de drie genomineerden voor West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2024. Vincent is medeoprichter van het softwarebedrijf dat doorheen de jaren gestaag groeide tot de economische speler die het vandaag is. Zo biedt Vintecc slimme software- en AI-oplossingen met als doel de industrie competitiever, innovatiever en duurzamer te maken.

Vincent Theunynck is afkomstig uit Izegem en richtte samen met Karel Viaene (39) uit Moorslede Vintecc in 2016 op. Het softwarebedrijf is gevestigd in Roeselare, maar breidde doorheen de jaren ook uit met bijkantoren in Leuven en Delft in Nederland. Begin dit jaar komt daar nog een nieuwe vestiging bij in Gent.

Medeoprichter Vincent studeerde af als burgerlijk ingenieur aan UGent. Na zijn studies en MBA aan de Vlerick Management School begon hij zijn professionele carrière bij verschillende machinebouwers. “Daar hebben we vooral ontdekt wat innovatie – en meer specifiek software – in de maakindustrie (machinebouwers en productiebedrijven, red.) kan betekenen en wat daarvoor nodig is. Uiteindelijk heeft die ervaring ervoor gezorgd dat we Vintecc hebben opgericht. Ons doel is om de industrie te accelereren met technologie om sneller, efficiënter en succesvoller producten op de markt te zetten. Dat is tot vandaag ook nog steeds ons DNA.”

Om die doelstelling te behalen, ontwikkelen ze bij Vintecc slimme software en ook AI-oplossingen (AI staat voor artificiële intelligentie, red.) voor de maakindustrie om bedrijven competitiever, innovatiever en duurzamer te maken. “Wij zijn dus eigenlijk een technologiepartner en we kijken samen met onze klant om aan de hand van technologie hun producten of productieproces te verbeteren.”

Van automatiseren naar autonomie

Vincent zijn passie hiervoor is doorheen de jaren ontstaan. “Zelf vind ik het fantastisch hoe software voor ons kan denken en doen. We komen uit een wereld waarin we handelingen automatiseren, maar nu gaan we naar een wereld van autonomie met systemen die voor zichzelf beginnen denken. Het feit dat we iets kunnen laten functioneren zonder dat daarvoor iemand aan te pas komt, vind ik op zich al fenomenaal. Maar hierbij wil ik wel benadrukken dat dit niet de vervanging van mensen hoeft te betekenen. De oplossingen moeten dienen als toegevoegde waarde om naar een hoger niveau te groeien.”

“We gaan naar een wereld van autonomie met systemen die voor zichzelf beginnen denken”

Vintecc kende de afgelopen jaren een gestage groei. Ondertussen werken Vincent en Karel samen met een team van meer dan 45 werknemers en is het de bedoeling om te blijven groeien. “Niet zozeer in aantal werknemers, maar vooral in de impact die we kunnen creëren op – maar ook met – onze klanten. De groei van Vintecc zal daar uiteindelijk in functie van staan. We denken mee met de klant en willen samen tot een werkbare oplossing komen, technologie met impact zeg maar”, legt de ondernemer verder uit.

Geen eindpunt

Dat Vintecc een belangrijke economische speler is, is ook de jury voor de award van de West-Vlaamse Jonge Ondernemer niet ontgaan. “De award is mij niet onbekend, want ik was er vorig jaar al mee in contact gekomen. De nominatie daarentegen is wel nieuw. In eerste instantie vind ik het een mooie erkenning voor het team en voor wat we de afgelopen jaren hebben neergezet. De award winnen voor West-Vlaamse Jonge Ondernemer 2024 zou een bekroning zijn, maar zeker niet een eindpunt. Daarnaast zie ik het ook als een kans om anderen te inspireren. Het is een cliché, maar dit is het gevolg van bloed, zweet en tranen en teamwork. Als land – en dan meer specifiek als regio – vind ik trouwens dat we heel wat competenties hebben, maar we zijn te bescheiden. Net daarom vind ik dit een goed initiatief. Zo kunnen we ondernemerschap nog meer een boost geven”, besluit Vincent.