“We zijn een uitstervend ras in deze digitale wereld”: Zedelgems familiebedrijf Elektro Rosseel blaast 60 kaarsjes uit

Zestig jaar geleden startte Gilbert Rosseel zijn eigen elektrozaak in de Snellegemsestraat in Zedelgem. Dit diamanten jubileum wordt op 15 en 16 november gevierd op de plek waar dit familiebedrijf zich twee jaar geleden vestigde, waar ooit de Loppemse club Villa Latoya was.

“Als tiener al herstelde ik radio’s boven de varkensstal van mijn ouders”, vertelt Gilbert Rosseel (82). Deze boerenzoon uit Alveringem belandde in Zedelgem, toen zijn ouders hun boerderij verkochten en voor Clayson (nu CNH) gingen werken.

In zijn voorlaatste jaar als student technisch ingenieur elektronica aan de Universiteit Gent vroeg Gilbert Rosseel een handelsregister aan en richtte in 1964 een winkel in het huis van een schoenmaker in de Snellegemsestraat in Zedelgem in. “Er waren acht andere elektronicawinkels, maar mijn sterkte was dat ik bij de mensen thuis hun tv of radio kwam herstellen. Omdat ik ingenieur was, genoot ik vrij snel een goede faam. Ik deed zelfs elke week een toer langs de elektriciens in Ruddervoorde, Eernegem, Aartrijke en Veldegem”, vervolgt Gilbert Rosseel.

Eerste kleurentelevisie

In 1968 trouwde hij met Monique De Baets, een lerares snit en naad die als opvoedster werkte in het jeugdhome De Zande in Brugge. Na hun huwelijk werd Monique De Baets (80) een vertrouwde figuur in de winkel: “Ik moest zelfs een beetje psycholoog zijn voor sommige klanten, die mij hun leven vertelden.” (lees verder onder de foto)

De eerste winkel in de Snellegemsestraat.

In 1972 verhuisde Elektro Rosseel naar een ander pand in de Snellegemsestraat, waar de showroom kon uitbreiden. Vrij snel volgde de ene revolutie na de andere in de elektronicawereld. “Ik verkocht de allereerste kleurentelevisie in de streek aan Aimé Claeys, de grote baas bij Flandria. Een Precisia, vervaardigd in het fabriekje in de Zuidzandstraat in Brugge”, aldus Gilbert Rosseel.

Videofilms

Zijn kinderen Isabelle (54) en William (48) groeiden op in de winkel. “We speelden er verstoppertje, maar hielpen ook mee na schooltijd. Het was de evidentie zelf dat we in het familiebedrijf zouden komen, we delen allemaal de passie van het ondernemerschap”, zegt Isabelle, die nochtans eerst Romaanse filologie en toerisme studeerde.

“Omdat we zelf onze toestellen herstellen, verminderen we de afvalberg”

“In de jaren ‘70 hebben we naast wit- en bruingoed elpees verkocht. Onze eerste lading singles kochten we bij de Brugse accordeonist Roger Danneels”, herinnert Monique zich nog. Van midden de jaren 1980 tot 2004 verhuurde Elektro Rosseel zelfs videofilms.

“’s Avonds kregen we jonge koppels op bezoek, die bij ons hun huwelijkslijst plaatsten. We verkochten ook tafeldecoratie”, zegt dochter Isabelle. In 2012 namen Isabelle, haar broer William en schoonzus Els Inghelbrecht (47) de fakkel over.

Villa Latoya

In 2022 verhuisde het familiebedrijf naar de Torhoutse Steenweg in Loppem, de winkel werd een Rosseel Experience store. “We hadden gezien dat Villa Latoya te koop stond. Die vroegere rendez-vousbar was al een tijdje dicht. De locatie op een drukke invalsweg tussen Brugge en Torhout was ideaal”, vertellen Els en William.

Inmiddels heeft Rosseel ook vestigingen in Oostende en Kortrijk, sinds 2015 en 2018. Anno 2024 stelt Rosseel BV elf mensen te werk, die al jaren voor het familiebedrijf werken. “Onze technici zijn erg bekwaam, wij herstellen nog altijd de toestellen die wij verkopen. Daarom beperken wij ons tot enkele topmerken die wij door en door kennen. We zijn erkend als Miele Center, verkoper van B&O en hebben een Loewe Studio.”

Duurzame apparaten

“Zijn wij een uitstervend ras in deze digitale wereld? Misschien, maar met onze duurzame, kwalitatieve apparaten en de herstellingen beperken wij de afvalberg. We bieden oplossingen en zien dat de klanten dat appreciëren.’

“No stress, is ons motto. We ontzorgen de klanten en waken erover dat zij met het juiste toestel, aangepast aan hun noden, naar huis gaan. We soigneren ze en geven workshops. Onze winkel is zo ingericht dat we hen een thuisgevoel geven ”, besluit Isabelle.