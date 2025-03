“We wisten dat er iets zat aan te komen, maar het blijft een verrassing”: vakbonden reageren op faillissement CASA

Het faillissement van interieurketen CASA komt voor de vakbonden toch als een verrassing, ondanks de financiële moeilijkheden van het bedrijf.

CASA gaat in ons land het faillissement aanvragen. Het nieuws daarover werd woensdag op een bijzondere ondernemingsraad ook aan de vakbonden meegedeeld. Het personeel werd vervolgens via een onlinemeeting op de hoogte gebracht.

Curator aangesteld

De keten zat in slechte papieren en was beschermd tegen schuldeisers. Dat uiteindelijk het faillissement wordt aangevraagd, hadden de bonden niet meteen verwacht. “De bescherming tegen schuldeisers verviel binnenkort. Dus we wisten wel dat er iets zat aan te komen. Maar het faillissement blijft een verrassing. In het verleden is het bedrijf er immers in geslaagd wel uit een gerechtelijke reorgansiatie te klimmen. Er was dus wel wat hoop”, zegt Johan Van Loon, secretaris voor ACV Puls.

Het is nu aan de curator om uit te maken wat met CASA zal gebeuren. “Zal de curator slagen waar het bedrijf zelf niet is in geslaagd?”, vraagt de vakbondsman zich af.