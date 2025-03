“We moeten veel meer de krachten bundelen”: K in Kortrijk viert vijftiende verjaardag

Het shoppingcenter in hartje Kortrijk viert 15 jaar. Met zo’n 80 panden en de omliggende winkelstraten genieten Kortrijkzanen en bezoekers van een goed gevulde shopdag in onze stad, maar de tijden zijn veranderd en het aanbod van de K in Kortrijk is niet meer zoals initieel bedoeld. We blikken terug met manager Dominique Desmeytere (63).

Dinsdag 11 maart blaast K in Kortrijk 15 kaarsjes uit. “Op het moment dat de K er stond, hebben we het centrum van de stad opengegooid en er een commercieel hart ingestoken. Het gelijkvloers was voorzien als een winkelwandelstraat voor lokale handelaars. Op de verdiepingen was de ruimte bestemd voor ketens en om grote zaken in de binnenstad een plaats te geven. We hebben geprobeerd de economische situatie van 15 jaar geleden zo lang mogelijk aan te houden, maar de succesvolle beginjaren zijn niet meer”, vertelt Dominique.

Welke factoren hebben een invloed gehad op deze evolutie?

“Bankencrisis, oorlog, corona, … alles heeft een invloed. De retail heeft het moeilijk gehad en veel kleinere zaken zijn eronder doorgegaan. Wij moesten onze filosofie aanpassen. Het verhaal van de kleine zelfstandigen, boetieks en ‘enkel lokaal’ kon niet blijven bestaan. Een groot stuk van de koek wordt ingenomen door ketens en dat heeft natuurlijk een impact op het publiek dat we aantrekken en het personeel dat we hebben.”

“Als er iets nieuws gebeurt, dan eerst in de K. Dat is de ambitie”

“Het cliënteel van toen, dat zich uitstrekte tot Wallonië en Noord-Frankrijk, is teruggeplooid naar de dichte omgeving. Het winkelpersoneel bestaat nu veel meer uit jonge gasten die vaak jobhoppen. Vroeger was er meer standvastigheid. Dan heb je nog de e-commerce en de opkomende concurrentie van andere winkelsteden. Al die factoren hebben ervoor gezorgd dat de essentie van K in Kortrijk niet meer is wat het was.”

Hoe hebben de winkelgewoonten van klanten zich in de afgelopen jaren veranderd?

“De e-commerce heeft een serieuze boost gekend met de coronacrisis. Je hoeft het huis niet meer uit. Mensen leven veel meer online en verplaatsen zich minder snel. Verkopers die klanten informeerden, leveren nu gewoon het product af. Het slow shopping-verhaal en de vele stadsevenementen zoals de kerstmarkt en braderieën kan ik alleen maar toejuichen. Het zorgt voor een meerwaarde, want het shoppen an sichis voor veel mensen niet meer voldoende om het huis te verlaten. Dat zie je ook aan de vele conceptstores waar je bijvoorbeeld ook iets kan drinken. Handelaars moeten meer aanbieden dan enkel hun product.”

© Margot Demeulemeester

“Maar ik wil niet nostalgisch zijn. Het verleden is niet per se beter en verder doen met de oude-mannen-theorie werkt niet. Het is daarom van belang om met jonge mensen te werken; zij maken de maatschappij, en die evolueert. Jonge mensen houden de vinger aan de pols. Van in het begin zetten we bijvoorbeeld in op sociale media en online reclame. Daarnaast zijn we niet bang om nieuwe dingen te proberen. ‘Als er iets nieuws gebeurt, dan eerst in de K.’ Dat is de ambitie.”

“Maar we blijven natuurlijk een provinciestad en beschikken over andere werkingsbudgetten. Het is van belang mensen te blijven triggeren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan onze magnifieke kerstdecoratie, het bezoek van Camille aan de K of het optreden van Baba Yega, de winnaar van Belgium’s Got Talent 2016. Na hun winst hebben we meteen gebeld om ze te boeken. Op 14 januari 2017 stond het gebouw te daveren. De K zat bomvol. Door klanten ook iets anders aan te bieden dan enkel onze winkels, proberen we een band te creëren met ons cliënteel.”

Wat is de grootste uitdaging voor K in Kortrijk?

“Een goede dynamiek vinden tussen de stad en de K als binnenstedelijk shoppingcenter. Vroeger was er meer samenwerking en overleg, nu doet iedereen het zijne. Die dynamiek is verdwenen. We zouden erin moeten slagen veel meer de krachten te bundelen in Kortrijk. Onze fantastische stad heeft veel te bieden. Het studentenaantal en de bevolking is toegenomen, Kortrijk is mooier geworden zowel residentieel als cultuurhistorisch. Het is een zegen om in een stad als Kortrijk te functioneren. We hebben alles wat we nodig hebben om het te maken. Het enige wat er te weinig inzit, is synergie.”

Zijn er grote veranderingen of renovaties gepland voor de komende jaren?

“Naast onze blijvende lokale ondernemingen zoals Canvas, Crinkles, Twice As Nice en Pulpe zijn we aan het evolueren naar een kleiner aanbod in functie van grotere oppervlaktes. Verschillende panden worden samengevoegd, denk maar aan Standaard Boekhandel, Telenet/BASE, Hema of Ici Paris, om grote spelers aan te trekken. Dat was financieel ook een noodzaak. Daarbij mikken we op een jonger stedelijk publiek met hippe, moderne zaken zoals JD Sports, SNIPES of Skechers. In de toekomst willen we ook meer diensten en kantoorfuncties naar het shoppingcenter brengen, om de K ook te laten leven op momenten dat het normaal leegloopt. We moeten nadenken over manieren waarop we de binnenstedelijke structuur kunnen versterken door meer dan alleen retail te bieden. Daarnaast komt er een state-of-the-art sanitair blok op de benedenverdieping, al jaren een probleem en eigenlijk al van bij de opstart niet op maat van K in Kortrijk.”

Van woensdag 12 tot en met zaterdag 29 maart kunnen klanten van K in Kortrijk in de Fashion Tube stappen. Dit is een windturbine die meer dan 600 prijzen bevat, geschonken door onze handelaars. Telkens op woensdag en zaterdag van 13 tot 17 uur kunnen klanten deelnemen op vertoon van een kassaticket van een K in Kortrijk-winkel met een minimumwaarde van 5 euro. Indien ze meerdere vouchers gevangen hebben, mogen ze kiezen welke prijs ze houden. De prijzen moeten afgehaald worden bij de handelaars zelf.