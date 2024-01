“We moeten onze bedrijven Turkije-bestendig maken”: recht West-Vlaamse tapijtensector de rug na rampzalig 2023?

Vorig jaar gingen bij de West-Vlaamse tapijtenbedrijven weer heel wat jobs verloren. De ooit zo roemrijke sector krijgt klappen, maar ziet ook lichtpunten. “Er is zeker toekomst voor onze bedrijven als ze focussen op kwaliteit, duurzaamheid en service”, klinkt het bij sectorfederatie Fedustria.

Beaulieu, Balta, Lano… Het zijn namen van West-Vlaamse tapijtenbedrijven die iedereen bekend in de oren klinken. De gouden jaren van onze tapijtenindustrie liggen echter al een tijdje achter ons. Bedrijven werden gesloten, verhuisden naar het buitenland of werden overgenomen. Begin vorig jaar liet Balta uit Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) weten dat de productie zou overgebracht worden naar het Verenigd Koninkrijk. Liefst 295 personeelsleden moesten op zoek naar een andere job. Begin december kondigde Mc Three Carpets uit Waregem haar sluiting aan, een harde klap voor de 278 werknemers.

De West-Vlaamse tapijtenbedrijven krijgen steeds meer concurrentie uit lageloonlanden en bovendien moet tapijt op de vloerbekledingsmarkt steeds vaker het onderspit delven tegenover parket, vinyl of laminaat. België is in de Europese Unie de belangrijkste producent van textielvloerbekleding zoals karpetten, kamerbreed tapijt en matten. De sector is vandaag goed voor een omzet van 1,2 miljard euro, gerealiseerd door een 60-tal bedrijven. Heel wat van die bedrijven zijn in West-Vlaanderen gevestigd.

Crisissen

Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, bevestigt dat de tapijtenbedrijven het momenteel niet gemakkelijk hebben. “Interieurtextiel maakt ongeveer 40 procent uit van de Belgische textielindustrie waarvan tapijten het belangrijkste onderdeel zijn”, zegt Anne-Laure Mouligneaux van Fedustria. “Onze textielbedrijven zijn voor 90 procent KMO’s en richten zich vooral op de export. Vandaag staan zij voor een moeilijke situatie. Door de stijgende concurrentie uit vooral Turkije is er een overcapaciteit op de markt. Daardoor staan ook de prijzen onder druk. Onze textielbedrijven hebben net als andere ondernemingen ook te maken met de gevolgen van de aanhoudende crisissen, met stijgende energieprijzen en hogere loonkosten en productieprijzen. Toch heeft de sector van het interieurtextiel heel wat troeven. Zo leveren onze bedrijven hoogkwalitatieve en innovatieve producten af. Bovendien bieden ze een uitstekende service en richten ze zich op snelheid, flexibiliteit en klantgerichtheid. Kenniscentra zoals Centexbel zetten in op onderzoek en ontwikkeling, en focussen op duurzaamheid en circulariteit.”

Veerkracht

Volgens Fedustria moeten onze bedrijven inzetten op hun belangrijkste troeven: kwaliteit, service en innovatie. “We moeten niet proberen om te concurreren met de prijzen van Turkije of China”, vervolgt Anne-Laure Mouligneaux. “Om veerkrachtig te blijven, kunnen onze bedrijven verschillende zaken doen, zoals inzetten op de lokale markt. Het kan ook lonen om te kiezen voor minder loonintensieve producten zoals getuft kamerbreed tapijt in plaats van volumeproducten zoals karpetten. Onze bedrijven kunnen zich ook best richten op specialisaties en high-end-producten, zoals outdoor tapijt, kunstgras of tapijten voor de hospitality-markt. Er is dus zeker een toekomst voor de West-Vlaamse bedrijven als ze inzetten op service, op het hogere segment, op niche en diversificatie en als ze investeren in onderzoek en ontwikkeling, duurzaamheid en innovatie.”

Fedustria kijkt ook naar de overheid om de sector te steunen. “Zowel op Vlaams niveau als federaal en Europees is er nood aan een echt industrieel beleid. Zo is het belangrijk dat er zowel binnen als buiten Europa eerlijke concurrentie is en dat bedrijven de kosten kunnen drukken, zoals de energiekosten, maar ook de loonkosten en de prijzen voor grondstoffen. Op die manier kunnen we onze competitiviteit verhogen en onze bedrijven Turkije- en China-bestendig maken.”