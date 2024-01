“We leasen ook tweedehands wagens en zijn uniek in Europa”: Digital Dealer Award voor jong Izegems bedrijf Flexlease

Onder hetzelfde dak als Garage Decaigny in de Reperstraat in Emelgem huist ook Flexlease. Beide bedrijven, die met Bob Callens dezelfde zaakvoerder hebben, staan los van elkaar. Al is Garage Decaigny ook een van de 500 partners van Flexlease. Het sterk groeiende leasingbedrijf viel zopas ook in de prijzen en won de Digital Dealer Award.

Het idee voor Flexlease, tweedehands (bestel)wagens leasen, komt uit de koker van Bob Callens (51). “Het is ontstaan in coronatijden, we hadden toen wat meer tijd om eens iets anders te doen. Ik heb het zelf helemaal uitgeschreven, maar voor het programmeren heb ik uiteraard een specialist onder de arm genomen”, zegt Bob die zelf al 28 jaar actief is in Garage Decaigny, die 53 jaar geleden door zijn schoonvader werd opgericht.

“Flexlease is een platform waarbij je als consument, zowel particulier als een bedrijf, op zoek kan naar een auto die je wil leasen. De wagens die we er aanbieden zijn allemaal jonger dan vier jaar en hebben maximaal 50.000 km op de teller, maar je kunt ook kiezen voor een nieuwe wagen. Je geeft bijvoorbeeld een bedrag in dat je maandelijks wil betalen en de termijn waarmee je met een wagen wil rijden. Je kiest tussen diesel, benzine, hybride en elektrisch en je krijgt meteen een overzicht van alle wagens die beschikbaar zijn. In totaal zijn er nu al steeds 5.000 wagens, waaronder ook een 500-tal bestelwagens, beschikbaar.”

Deal binnen de 24 uur

Flexlease staat dus los van Garage Decaigny. “Het is zelfs zo dat we business doen voor onze concurrenten”, lacht Bob. “In totaal hebben we nu al een 500-tal partners in heel België, dat gaat van kleine onafhankelijke garages tot grote dealergroepen. Het is ook een win-win voor de partners. Die plaatsen de wagens die ze in aanbieding hebben op onze site, via Flexlease zorgen wij voor het leasinggedeelte. In de prijs die je maandelijks betaalt is alles inbegrepen. Onderhoud, herstellingen, assistentie, omniumverzekering, banden… Je hoeft je dus geen zorgen te maken over onverwachte kosten! Je kan dat ook perfect laten uitvoeren in de garage waar je de wagen hebt gekocht, maar evengoed elders bij een van onze partners. In totaal werken we hier nu met een vijftal mensen voor Flexlease. Als men bij problemen belt tijdens de kantooruren, dan kom je niet terecht in een callcenter, maar bij iemand die meteen weet wat er aan de wagen scheelt. En buiten de kantooruren krijg je mij aan de telefoon.”

Bob Callens noemt het systeem uniek voor Europa. “Je hebt natuurlijk veel leasingmaatschappijen, maar daar vergt alles vaak veel tijd. Bij ons kun je in principe binnen de 24 uur een akkoord hebben voor een leasingdeal, voor de wagen die je zelf gekozen hebt. Die is ook onmiddellijk beschikbaar bij een van onze partners in België, er zijn geen leveringstermijnen.”

“Bovendien is dit een samenwerking tussen alle partners, iedereen wint daar dus bij. Op termijn streven we naar 2.000 partners en 10.000 beschikbare wagens en we willen graag ook naar het buitenland. We zijn ons platform ook verder aan het perfectioneren. Er wordt dagelijks aan gesleuteld en er wordt hard gewerkt om digitaal nog sterker te staan. Dit kan enkel maar dankzij een sterk team dat paraat staat voor deze topservice.”

Op de jaarlijkse uitreiking van de Dealer Awards, in een organisatie van Fleet.be, kaapte Flexlease de Digital Dealer Award weg in bijzijn van 1.200 dealers.