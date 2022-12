Watersportclubs reageren op beslissing Raad van State over mosselboerderij van Colruyt voor de kust van Nieuwpoort

De Raad van State heeft donderdag 1 december 2022 de beroepen verworpen van sportverenigingen, milieuverenigingen en de stad Nieuwpoort tegen de zeeboerderij die Colruyt aan het bouwen is voor de kust van Nieuwpoort.

De drie Nieuwpoortse watersportclubs reageerden via een gezamenlijk communiqué op deze beslissing. “Via juridische weg is het jammer genoeg niet gelukt om de boerderij tegen te houden, de Raad van State volgt onze redenering helaas niet. Weet echter dat we met de drie Nieuwpoortse jachtclubs en stad Nieuwpoort er alles aan doen om een beter compromis uit de brand te slepen. Colruyt geeft ook steeds aan om te willen praten, laat ons hopen dat ze dan ook effectief willen luisteren en iets met onze grieven doen. Gezien we nog steeds van mening zijn dat de mosselboerderij op die locatie een gevaar betekent voor onze sector zullen we verdere gezamenlijke acties niet uitsluiten. Meer details hierover zullen later volgen.” (PG)

Lees ook…

Burgemeester Nieuwpoort hoopt dat zeeboerderij Colruyt wat kan opschuiven