Watergroep verhoogt factuur met gemiddeld 43 euro

De volledige waterfactuur van een gemiddeld West-Vlaams gezin zal in 2023 maximaal 444,36 euro bedragen, of 43,08 euro meer dan in 2022. Het gaat om een stijging met zowat 10,7 procent, zo meldt de Watergroep. Het grote drinkwaterbedrijf is actief in meer dan twee op drie West-Vlaamse gemeentes. Slechts 17 gemeentes aan de (West)kust en in regio Brugge vallen niet onder de Watergroep.

Klimaatverandering en indexatie

De duurdere drinkwaterfactuur vloeit voort uit de indexatie (hogere kosten) en het nieuwe tariefplan 2023-2028. Hierdoor stijgt de prijs per kubieke meter water. “Het grootste aandeel van de stijging ligt bij de indexering, een goede +10 procent”, legt Kathleen De Schepper van De Watergroep uit. “Het tariefplan vertegenwoordigt een stijging van ongeveer 4 procent. Dat heeft te maken met investeringen in het waternet en de klimaatverandering. We willen naar de toekomst toe voldoende water en kwaliteitsvol water blijven leveren.”

Wat de exacte impact is op de drinkwaterfactuur, is afhankelijk van de persoonlijke situatie (gedomicilieerden, sociaal tarief …) en het waterverbruik, legt de Watergroep ook uit op de website.

Bijkomende kosten

Neem het gemiddelde Vlaamse gezin, ofte 2,3 personen met een jaarlijks verbruik van 72 kubieke meter (m3). Voor de productie en levering van drinkwater gaat de jaarkost 21,2 euro hoger tot 189,7 euro (+12,6 procent). Maar de waterfactuur bestaat nog uit andere elementen, zoals de kost van de zuivering van afvalwater en de afvoer van afvalwater. De watermaatschappijen ‘innen’ die kosten, die zich bij de rioolbeheerders en Aquafin bevinden. De volledige waterfactuur van het doorsnee gezin stijgt zo 43,08 euro of 10,7 procent tot maximaal 444,36 euro, zo leert de simulatie.

Voor een gezin van vier personen met 120 m3 verbruik gaat de volledige integrale waterfactuur 71,87 euro hoger tot maximaal 666,4 euro. Het gaat om een stijging met bijna 12,1 procent. Wie hier enkel naar de productie en levering van drinkwater kijkt, ziet een stijging van bijna 14,4 procent tot 281,16 euro.