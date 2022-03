Waregemse biowinkel Origino wordt Ekoplaza

In de Henri Lebbestraat opent Kristof Maes een nieuwe vestiging van Ekoplaza. Hij vervangt daarmee het vroegere Origino. In de nieuwe winkel komen vooral meer lokale producten aan bod. Het vertrouwde team van verkopers blijft op post.

Kristof (39) is afkomstig van Kortrijk en is bandagist van opleiding. Hij werkte lange tijd als verstrekker van steunzolen, rolwagens, orthesen en prothesen in diverse ziekenhuizen en woonzorgcentra. Eens begonnen met het volgen van kooklessen groeide vooral de passie en de verregaande interesse voor gezonde voeding. Hij wou professioneel een nieuwe richting inslaan en begon te werken bij Origino in Aalst. Sinds 2018 is hij werkzaam in Waregem.

Schaalvergroting

“Origino en Ekoplaza fuseerden omdat ze beiden dezelfde waarden deelden”, verduidelijkt Kristof. “Uiteindelijk werd gekozen voor de naam Ekoplaza wegens een eenvoudiger omschakeling en schaalvergroting. Ze tellen niet minder dan 100 winkels in Nederland en staan garant voor een functionele winkelinrichting, een strakke budgettering en een goed uitgewerkt e-commerce-platform. Ze hebben een uitgebreid basisgamma voor alles wat nodig is in de keuken en het huishouden. De webshop is een aanvulling om toegang te krijgen tot een breder gamma.”

Eerlijke prijs

“Bij Ekoplaza kun je erop vertrouwen dat alle boodschappen 100 procent biologisch zijn”, vertelt Kristof verder. “ Alle producten zijn bovendien van zeer hoge kwaliteit en iedereen draagt aldus bij aan een betere wereld. Bij ons krijgen kleinschalige boeren, telers en producenten een eerlijke prijs. Op die manier kunnen ze duurzaam en diervriendelijk werken. Als we allen samen zorg dragen voor bodem, plant en dier, krijgen we daar veel voor terug. Onze producten zijn ook troepvrij. Ze bevatten geen vreemde toevoegingen en e-nummers. Wij willen met Ekoplaza dé biologische supermarkt zijn voor een biologische levensstijl. De mensen moeten zich hier thuis voelen. We zetten bijvoorbeeld nu ook meer in op verse groenten, biologische kazen en een assortiment producten in bulk. We bieden ook biologische dagschotels aan.” (Philippe Peers)

Info: 056 61 71 21 en info@ekoplaza.be.