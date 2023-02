Waregemse bedrijvengroep Lybover breidt aanbod uit door partnership met Duitse Westeria

Bedrijvengroep Lybover uit Beveren-Leie sluit een samenwerking met Westeria, een Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in de bouw van recyclagemachines en transportsystemen voor de circulaire economie.

Lybover, de machinebouwer van de broers Hans en Filip Boels, heeft een opvallend partnerschap gesloten. Het bedrijf uit Beveren-Leie gaat nauw samenwerken met Westeria, een bedrijf in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. “Ze hebben meer dan 60 jaar ervaring in de productie van innovatieve machines en ontwikkelen voortdurend nieuwe recyclingmachines en transportsystemen voor de circulaire economie”, zegt topman Hans Boels, die ook voorzitter van Voka Zuid-West-Vlaanderen is.

Dochterbedrijven

Onder de Lybover-groep vallen verschillende dochterbedrijven die oplossingen bedenken voor andere bedrijven die met zeer specifieke (productie)problemen kampen. In het verleden ontwikkelde Lybover al nieuwe installaties voor het recyclagebedrijf Galloo uit Menen én een volledige recyclagefabriek voor ramenproducent Deceuninck uit Diksmuide. “Bij Lybover zetten we visies om in projecten. Om passende oplossingen te bieden voor complexe uitdagingen moeten we het portfolio van onze technologiepartners uitbreiden”, zegt Boels.

“Om passende oplossingen te bieden voor complexe uitdagingen moeten we het portfolio van onze technologiepartners uitbreiden”

Met Westeria haalt Lybover, dat vestigingen in Waregem en Brugge heeft, zo’n partner aan boord. De Duitsers leveren de technologie en Lybover vindt de juiste toepassing. “Lybover is een betrouwbare en gerespecteerde Belgische speler. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking in de komende jaren”, zegt Rainer Flaute. Hij is verkoopdirecteur bij Westeria.

Krappe arbeidsmarkt

Sinds haar ontstaan in 1985 is Lybover uitgegroeid tot een bedrijvengroep met meer dan 200 medewerkers en een jaarlijkse omzet van 70 miljoen euro. Lybover heeft ervaring en expertise op het gebied van onder meer sorteerinstallaties en scheidingsmachines, brandbeveiliging, industriële montages en de productie van stalen en roestvrijstalen onderdelen. Zowat 80 procent van de verkoop gebeurt in België, Nederland en Luxemburg, maar op termijn wil Lybover zich meer op de rest van Europa toeleggen.

“Ook tijdens corona zijn we blijven groeien. We worden in onze groei enkel belemmerd door het vinden van het juiste personeel. De krapte op de arbeidsmarkt speelt ons parten”, klinkt het. Momenteel staan er twintig vacatures, gaande van projectingenieur over monteur en IT-manager tot onderhoudstechnieker, open bij Lybover. (PNW)