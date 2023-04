Waregemnaar Thomas (28) neemt Frituur Plaza van vader Peter (57) over: “Iedere vrijdag speciale openingsactie”

Na tien jaar stopt Peter Vercaemst (57) als uitbater van Frituur Plaza. Maar het frietkot langs de Vichtseweg in Nieuwenhove blijft in handen van de familie. Zoonlief Thomas (28) bakt er sinds deze maand verse snacks en frieten. Dat combineert hij met zijn gekende frietmobiel. “Het sociaal contact met de klanten vind ik heel belangrijk.”

Medio 2013 nam Peter Vercaemst Frituur Plaza over. Twee jaar voordien had hij reeds Frietmobiel Vercaemst in het leven geroepen, waarmee hij op privéfeesten de knorrende magen vulde. Wegens gezondheidsredenen ziet hij zich nu genoodzaakt om te stoppen met de frituur. Voor hij zijn zaak te koop zou zetten, vroeg Peter aan zijn zoon Thomas of hij Plaza wou overnemen. Die twijfelde niet.

“Het stemt mij heel gelukkig dat Thomas enthousiast is om mij hier op te volgen. Bovendien kent hij de zaak door en door, ik kan ze met een gerust hart overlaten.” Thomas nam de frietmobiel al over in 2017. “Dat combineerde ik met mijn werk in de bouwsector, een job die ik heel tof vond maar ik heb mij ook steeds geamuseerd toen ik in de frituur kwam helpen.”

Klankbord

Sinds deze maand is de 28-jarige Waregemnaar officieel friturist. “Ik ken de klanten ook goed, dat speelde mee in mijn beslissing. Want het sociaal contact vind ik heel belangrijk. Ik praat graag met de mensen en dat moet je hier ook kunnen. Soms speel je zelfs even voor psycholoog. Iedere klant heeft z’n eigen verhaal. Het gaat er hier vaak erg plezant aan toe, met veel moppen tappen, maar je bent ook het klankbord voor mensen die zich even minder goed voelen.”

Thomas heeft op zijn jonge leeftijd al heel wat ervaring op de teller staan. “Toen ik 15 was, begon ik als jobstudent bij Frituur ’t Gaverke. Ik bak dus al bijna veertien jaar frieten, en heb nog steeds een slanke lijn”, lacht hij.

Verse frieten

Frituur Plaza krijgt een make-over. “De buitenkant krijgt binnenkort een nieuw kleurtje. Binnen wordt de vloer aangepakt en zal ik de meubels en toog vernieuwen.” Ook het assortiment wordt opgefrist met nieuwe snacks. “Hij zal trouwens zelf zijn frieten voorbakken”, vertelt Peter. “Ik werkte met verse voorgebakken frieten, Thomas start van de rauwe gesneden patat, nóg verser dus.”

Tijdens de beginperiode organiseert hij iedere vrijdag een openingsactie. “Deze week ontvangt de klant een gratis viandel per bestelling.”

Ganse week open

Frituur Plaza is van maandag tot en met vrijdag geopend van 11.30 tot 13.30 uur, en van 17.30 tot 21.30 uur. In het weekend sluit de zaak, dan focust Thomas zich op Frietmobiel Vercaemst. Die is te boeken via info@frietmobiel-vercaemst.be of 0496-70.34.77.