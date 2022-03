Waregem schakelt Vlaamse profploeg in om leegstand commerciële ruimtes aan te pakken: “Anticiperen op verhuis naar Het Pand”

De huidige leegstand in het centrum valt goed mee, maar in augustus verhuizen maar liefst zes handelszaken uit de Stormestraat en Stationsstraat naar het vernieuwde Pand. Om een bruisend stadscentrum te behouden, krijgt het stadsbestuur hulp van de ‘profploeg’. Een team van experten van de Vlaamse overheid gaat mee op zoek naar ondernemers om in Waregem een zaak op te starten. Bovendien werd er een nieuwe citycoach aangesteld om het project te stimuleren.

Oppositieraadslid Inge Vandevelde (Groen) vroeg tijdens de voorbije gemeenteraad welke plannen het stadsbestuur in petto heeft om de bestaande en bijkomende leegstand in de winkelstraten tegen te gaan. “De aantrekkingskracht van Waregem op de omliggende gemeenten is belangrijk voor de economie en dus voor de welvaart van de stad. Maar op vandaag merken we toch nog enkele lege commerciële ruimtes.”

“De komende maanden verhuizen er zes handelaars naar het vernieuwde Pand, zo ontstaat er extra leegstand in de Stormestraat en Stationsstraat”, besluit Vandevelde. Onder meer kledingzaak Jane D., kousenboetiek Filou, schoenmakerij Callens, Rituals en Hans Anders vonden tijdens de werken aan Het Pand tijdelijk onderdak in een van de winkelstraten.

Schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V) benadrukt dat Waregem momenteel goed scoort qua leegstand in de kernen. “Met acht procent zitten we onder het Vlaamse gemiddelde. Maar zodra Het Pand afgewerkt is, zullen er inderdaad zes handelszaken vrijkomen.”

Profploeg

Momenteel werd er al negentig procent van de beschikbare winkelruimtes in Het Pand ingenomen. “Het zal voor een nieuwe dynamiek zorgen, goed voor de handelaars en de verschillende horecazaken. Maar we willen uiteraard meer dan een bruisend Pand. Om de volledige kern te versterken en die aantrekkelijk te maken doen we een beroep op de profploeg.”

De profploeg van Vlaio (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) is een team van experten dat meewerkt aan het bekomen van bedrijvige kernen en bruisende buurten. “Met hen werken we samen om handelaars aan te trekken.”

De nieuwe citycoach werkt ook mee aan het uitbouwen van een aantrekkelijk stadscentrum. “We hebben een tijdelijke overeenkomst met Carl Dedeken om mee te werken aan het project. Hij zal bovendien binnen enkele weken onze Waregemapp introduceren”, zegt Chanterie.