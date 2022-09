Waregem is hotspot tijdens 32ste Open Bedrijvendag

Op zondag 2 oktober openen in Vlaanderen heel wat ondernemingen de deuren tijdens de 32ste editie van Voka Open Bedrijvendag. Waregem is een van de acht hotspots met verschillende deelnemende organisaties. Naast enkele grote bedrijven kunnen bezoekers ook bij politiezone Mira, avonturenpark De Geestige Put en het stadsbestuur terecht.

De eerste zondag van oktober staat al drie decennia bekend als Open Bedrijvendag. Voor deze 32ste editie pakt werkgeversorganisatie Voka opnieuw uit met een hybride aanbod. Meer dan 200 ondernemingen slaan in Vlaanderen fysiek de deuren open en ook online kan men bij heel wat organisaties een virtuele rondleiding volgen.

Waregem is dit jaar samen met Brugge de West-Vlaamse hotspot van Open Bedrijvendag. Onder meer Devagro, VCS Forklifts, Lokale Politiezone Mira, Veranda’s Van Der Bauwhede, TVH, Rogiers en avonturenpark De Geestige Put zwaaien de deuren open. En het stadsbestuur geeft het goede voorbeeld en verwelkomt alle geïnteresseerden in het stadhuis, de bibliotheek en de stedelijke werkplaats, waar onder meer de groendienst en de dienst verkeer zich bevinden.

“We voorzien een gratis pendelbus tussen onze gebouwen en politiezone Mira”, vertelt schepen van Stadsbestuur Jo Neirynck (CD&V). “De bus rijdt tweemaal per uur tussen 10 en 17 uur. De topper in het stadhuis is een selfiespot met een levensechte en grote kartonnen versie van onze burgemeester.”

Imago opkrikken

Daarnaast stelt onderdelenspecialist TVH voor het eerst het nieuwe Waregemse hoofdkantoor ‘The Hub’ voor. Voor de jongeren werd alvast een interactieve zoektocht doorheen het gebouw van 1.400 vierkante meter georganiseerd. Ook aannemer Devagro uit Desselgem onderneemt heel wat acties tijdens Open Bedrijvendag. “Het is de eerste maal dat we deelnemen aan het initiatief”, vertelt CEO Yves Degezelle. “We willen het cliché imago van onze sector opkrikken en tonen dat de bouw hot is en een stabiele markt kent.”

Onderdelenspecialist TVH stelt voor het eerst het nieuwe Waregemse hoofdkantoor ‘The Hub’ voor. © LV

“Gans het weekend houden we demonstraties en kan men genieten van Devo Land, dat is een interactief parcours doorheen de volledige site”, vervolgt directeur Beton en Recyclage Dino Henderickx. “Er zijn ook vier ballonvaarten en men kan via een telescoopkraan van een prachtig uitzicht op 40 meter hoogte genieten.”

Ook politiezone Mira is een van de deelnemers. Voor het eerst kan je zonder zorgen de binnenkant van een cel zien, of een ritje maken in de combi. Het is meteen ook de voorstelling aan het grote publiek van het nieuwe gebouw in de Kalkhoevestraat bij de E17. “We willen tonen hoe we te werk gaan en ten dienste staan van de bevolking”, vertelt woordvoerder Bert Pollet.

Sonarboot

“Bezoekers worden door alle functionaliteiten geloodst, van de verkeerspolitie tot de interventiedienst. Bovendien spelen we in op de kinderdroom die veel jongeren koesteren, om later politieman- of vrouw te worden. Kinderen maar ook volwassenen kunnen een ritje maken in verschillende voertuigen, het cellencomplex van dichtbij bekijken of de wijkagent beter leren kennen.” De scheepvaartpolitie geeft er ook een demonstratie van een bijzondere sonarboot.