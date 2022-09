Waarom Picanol z’n groeiparel vestigt tussen Roemeense ruïnes: “Toch is dit een nieuwe levensader voor Ieper”

Met de rode loper opende Picanol deze week de nieuwe fabriek van PsiControl. Niet in de Ieperse hoofdvestiging, maar meer dan tweeduizend kilometer oostwaarts bij het Roemeense dorpje Râșnov. Daar vestigde de multinational zijn groeiparel op een “patattenveld” bij de ruïnes van de Sovjetfabrieken en het kasteel van Dracula. Deze forse investering in het buitenland zorgt nu ook voor jobs in de Westhoek. “Dankzij Râșnov groeien we in Ieper, en omgekeerd.”

“Dit is een fantastische feestdag”, sprak Picanolbaas Luc Tack bij de opening van de Roemeense fabriek binnen zijn Ieperse multinational. “Ik haal hier energie uit”, klonk het tijdens de rondleiding. Fluks bukte de 61-jarige zich plots om een losgekomen schoenstrip van een genodigde vast te maken. De strips moeten gedragen worden om schade te voorkomen aan de hightech elektronica, die er geproduceerd wordt.

Zijn fitheid dankt Tack aan een recent dieet. “Een opportuniteit tijdens corona”, aldus de ondernemer, die meer ging bewegen, snelle snacks inruilde voor gezonde gerechten en water verkiest boven alcohol. De levensstijl van een sportman past binnen zijn missie. “Winnen met ons team, een echte familie, over generaties heen. Zo willen we overal en samen successen blijven boeken voor klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders… iedereen.”

Ook de lokale gemeenschap: in Roemenië sponsort het bedrijf een schoolbus en project met weeskinderen. De ruïnes van de grote fabrieken uit de communistische tijd staat in schril contrast met de nagelnieuwe fabriek, die deel uitmaakt van de “groeiparel” van de Picanol Group: PsiControl. De voorloper ervan is opgericht door een voormalige medewerker in 1989. Op kerstdag van dat jaar werd dictator Nicolae Ceaușescu geëxecuteerd: het einde van het communisme in Roemenië.

“Omwille van de hoge loonkost in de Ieperse hoofdvestiging moesten we uitwijken, maar liefst niet te ver”, vertelt operations manager Peter Baert (59). Picanol koos in 2006 voor Roemenië, vlak voor de toetreding van het land tot de EU. En specifiek voor het dorpje Râșnov.

“De lokale cultuur sluit nauw aan bij de onze en Râșnov ligt vlakbij de sterke technische Transilvania universiteit”, vervolgt Baert. “Sindsdien is PsiControl het jongste en snelst groeiende bedrijf binnen de groep. In Roemenië groeiden we van 10 tot 300 medewerkers, die na een investering van twaalf miljoen euro voortaan aan de slag kunnen in een nieuw gebouw van 11.000 vierkante meter. In deze nieuwe fabriek assembleren we elektronische sturingen, die het brein vormen van allerlei machines en toestellen van onze klanten. Je vindt ze onder meer in koffiemachines, ventilatiesystemen, compressoren, boordcomputers van vrachtwagens… en uiteraard ook in de weefmachines van Picanol. Dankzij Râșnov groeien we in Ieper, en omgekeerd.”

Onder de ruim honderd locaties in meer dan honderd landen vormt de Roemeense fabriek, samen met de Chinese productievestiging, de “belangrijkste levensader voor de Ieperse hoofdzetel” van de Picanol Group. Bij dochterbedrijf PsiControl gebeurt ‘het denken’ in Ieper en ‘het maken’ in Roemenië.

Tien vacatures

“Zeventig R&D-ingenieurs in Ieper scannen permanent en wereldwijd tal van technologieën. Die maken ze zich eigen en ze onderzoeken hoe ze de technologie kunnen integreren in oplossingen op maat voor onze klanten. Met die unieke oplossingen maken we het verschil ten opzichte van de concurrentie. Door onze klanten succesvol te maken, groeien wij mee met hen: win-win”, schetst Tack.

En de groeiparel levert jobs op. In Ieper staan minstens tien vacatures open, in Râșnov bijna honderd.

Baert, die woont in Vleteren, pendelt geregeld tussen de Westhoek en Roemenië om alles te coördineren. “Ik zit intussen aan tachtig trips. Ook andere collega’s reizen wel eens af om mee nieuwe projecten op te starten. Binnen een paar weken komen zo’n tachtig medewerkers uit Ieper op bezoek naar aanleiding van de opening van de nieuwe fabriek. In de streek ligt trouwens het kasteel van Dracula. Dat is historisch niet helemaal correct, maar het blijkt wel een populaire trekpleister. De fabriek is omringd door de Karpaten, een hooggebergte dat zich door Roemenië slingert. Het is prachtig.”

Intussen wordt in Ieper volop gebouwd om de multinational – ook na de fusie met de Limburgse Tessenderlo Group eind dit jaar – verder te verankeren in de “thuisstad” van de weefmachinebouwer. Het nieuwe prestigieuze hoofdkantoor krijgt de vorm van een schietspoel en opent binnen twee jaar.

In de fabriek naast deze bouwwerf vindt op 16 oktober een primeur plaats: nieuwsgierigen kunnen tijdens de Ieper Trail voor het eerst lopend de hoofdvestiging van Picanol verkennen, tussen de draaiende weefmachines. (TP)