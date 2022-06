Vzw Promovis uit Nieuwpoort stelt jaarlijks magazine voor dat moet helpen om lokale vis te promoten

Vzw Promovis, de vereniging die de lokale vis promoot die aan land gebracht is in Nieuwpoort, heeft haar nieuwe jaarlijkse promomagazine voorgesteld. Dat gebeurde donderdagavond aan de vooravond van de Nieuwpoortse Visserijfeesten.

Het magazine, gedrukt op 15.000 exemplaren, is gratis verkrijgbaar bij de lokale handelaars, diverse horecazaken en in de Nieuwpoortse toerismekantoren.

Volgens Romeo Rau, voorzitter Promovis begint de vereniging gaandeweg te verrijzen uit de as van corona. Sedert augustus 2021 heeft Promovis al present gegeven voor enkele visbakbeurten. Deze worden de komende maanden verder uitgebreid met onder andere de organisatie van ‘Vrijdag visdag’, ‘Pittig bruintje’ en ‘Dag van de Nieuwpoortse Garnaal’.

Hoopvol

Bart Naeyaert, gedeputeerde voor visserij, Provincie West-Vlaanderen is hoopvol voor de visserijsector: “Voor het eerst in 20 jaar, worden er opnieuw nieuwe en vernieuwde vissersvaartuigen in gebruik genomen. Deze vernieuwing was noodzakelijk want de gemiddelde leeftijd van de Belgische vissersvaartuigen voor deze vernieuwing bedroeg liefst 28,3 jaar met uitersten tot 57 jaar.

Er wordt ook ingezet op de digitale toekomst van de vloot via het vistoolproject. Dit zal hopelijk zorgen voor een hernieuwde aantrekkingskracht voor het beroep van visser”.

(PG)