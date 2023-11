Vroedvrouwenpraktijk Villa Mama opent de deuren in Roeselare

Haike Baert (30) en Fien Stockman (27) openen op vrijdag 1 december hun vroedvrouwenpraktijk Villa Mama op het Kerkplein in Rumbeke, bij Roeselare. Naast vroedvrouw zijn, wil het duo ook workshops voorzien. “We willen een ontmoetingsplek zijn waar mama’s zonder zorgen naartoe kunnen komen en waarbij verbinding centraal staat”, klinkt het.

Vroedvrouwen Haike Baert en Fien Stockman leerden elkaar in 2020 kennen in het werkveld. Doorheen de jaren zorgde dit niet alleen voor een sterke vriendschap, maar ook voor een gedeelde visie. En met die visie starten ze vrijdag hun eigen vroedvrouwenpraktijk op in Roeselare. Met Villa Mama willen Haike en Fien de focus nog meer leggen op een verbindende plaats voor mama’s.

“Uiteraard zullen we ook nog vroedvrouw zijn en doen we zeker nog huisbezoeken en consultaties in de praktijk, maar we willen meer doen dan dat”, vertelt Haike. “Het is de bedoeling om onder andere workshops te laten plaatsvinden in de praktijk. We willen ervoor zorgen dat de ouders met elkaar verbonden zijn en erkenning vinden in elkaars verhalen. Zo willen we een ontmoetingsplek zijn waar mama’s zonder zorgen naartoe kunnen komen en waarbij verbinding centraal staat.”

Centrale ligging

Als locatie voor hun praktijk koos het duo voor een pand op het Kerkplein in Rumbeke. Een bewuste keuze, zo blijkt. “Roeselare is centraal gelegen in West-Vlaanderen”, gaat Fien verder. “Op termijn is het onze bedoeling om ruimer te mikken dan enkel op de mensen uit Roeselare. We willen een grotere regio aanspreken. Een groot pluspunt aan dit pand is de gratis parking voor de deur, wat heel interessant is voor onze doelgroep.”

Vrijdag openen Haike en Fien de deuren van hun praktijk. “Iedereen is van harte welkom. Het is vooral de bedoeling om de mensen kennis te laten maken met ons en onze praktijk. Vanaf maandag gaan we dan effectief aan de slag. Beginnen doen we met een openingsweek waarbij de jonge ouders en gezinnen gratis kunnen deelnemen aan onze activiteiten. Inschrijven kan via onze website”, besluit Haike.