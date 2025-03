Vriendelijkste handelaars van Oostkamp bekend: “Streven naar perfecte service”

In Oostcampus vond de uitreiking van de trofee voor de Vriendelijkste Handelaars van Oostkamp plaats, een initiatief van Handelsgids.be. Tijdens deze feestelijke avond werden lokale ondernemers in de bloemetjes gezet voor hun klantvriendelijkheid en online zichtbaarheid. Slagerij Laurenzo & Sylvie uit Waardamme behaalde een indrukwekkende score van 9,63 op 10 en mag zich met trots een van de vriendelijkste handelaars van Oostkamp noemen.

Nadat ze vorig jaar nipt de overwinning aan Kapsalon Kenzo moesten laten, werd de slagerij van Laurenzo D’Hulst en Sylvie Bliek door hun klanten dit jaar wel naar de overwinning gestemd. “Na de mooie score van 9,39 vorig jaar hebben we niets speciaal gedaan. We zijn vriendelijk gebleven naar al onze klanten toe, maar we streven wel naar perfecte service en bieden kwalitatieve producten aan. Daarom hebben we ook vorig jaar onze nieuwe werkplaats in gebruik genomen om aan de nodige kwaliteitsnormen te blijven voldoen en dat wordt duidelijk geapprecieerd door onze klanten”, aldus Sylvie.

Eindejaarsactie

Ook online maken ze een sterke indruk. Dankzij de integratie van Handelsgids-reviews op Google is hun score een indrukwekkende 4,8 op 5. Dit is een krachtig bewijs dat klantvriendelijkheid en topkwaliteit hier hand in hand gaan. Ook de klanten van Lorenzo en Sylvie mochten mee genieten van het succes. Negen klanten vielen tijdens de eindejaarsactie van Handelsgids.be immers in de prijzen.

De trofee van Vriendelijkste Handelaar van Oostkamp prijkt nu aan de kassa van Slagerij Lorenzo & Sylvie naast de pancarte voor de eindejaarsactie van dit jaar, die eigenlijk vanaf nu een volledig jaar loopt, met als hoofdprijs een mooie reis naar Bali.

Klantvriendelijke zaken

Er waren heel wat Oostkampse handelaars die eveneens een score haalden van meer dan 90 procent: nagelstudio Qnails, Kapsalon Kenzo, ontbijt- en lunchbar Yumm, dierenspeciaalzaak Poezewoefke, Kapsalon Zeferino, Tuincenter Verplanken, Electro Roose, Brasserie Den Tijl, Camille Geschenken, Brasserie Fargon en restaurant ’t Bloemenhuisje.