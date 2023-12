Vrachtwagenchauffeur maakt blinkende carrièreswitch

Begin december opende de juwelenwinkel Milea de deuren in de Kortrijksestraat 17 in Oostkamp. Zaakvoerder Timo Martens (44) een gewezen vrachtwagenchauffeur wil een segment invullen in het juwelenaanbod dat in Oostkamp tot nu toe niet aan bod kwam.

Met de opening van Milea is Timo Martens begonnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven. 23 jaar lang was hij vrachtwagenchauffeur. Gesteund door zijn echtgenote Jessie Geladé (42) liet hij zijn vrachtwagen half november aan de kant staan om zich volledig te richten op Milea.

Gestart met webshop

“We hebben natuurlijk al enige ervaring. Twee jaar geleden hebben we een webshop overgenomen en verkochten we eerst kinderjuwelen. We slaagden erin om onze volgers op Facebook te verviervoudigen en steeds kwam de vraag terug om meer juwelen voor volwassenen aan te bieden. Maar zij willen hun juweel ook wel eens fysiek zien en vastnemen”, weet Timo.

Het koppel bood in eerste instantie de juwelen aan via standjes op braderieën. Toen ze de kans zagen om het pand in de Kortrijksestraat te huren, hebben ze samen de sprong gewaagd om er hun juwelenwinkel in onder te brengen. “We hebben nu de mogelijkheid om anders te werken en meer service te bieden. Sinds de opening krijgen we vooral dames over de vloer maar in ons aanbod hebben we nog altijd juwelen voor kinderen en mannen. Ook onze webshop Juwelen4Kids blijft tegelijk bestaan. Op termijn willen we ook herstellingen van horloges kunnen uitvoeren en batterijen vervangen. Nu al prikken we ook gaatjes voor oorringetjes en dergelijke.”

Naam snel gekozen

De naam van de winkel was voor Timo en Jessie vanzelfsprekend. De naam is een afleiding van de namen van hun twee kinderen Mirthe en Leander. “Later is gebleken dat Milea in Scandinavië favoriet betekent. We hebben er dan ook Milea, onze favoriete juwelen van gemaakt”, lacht Timo. (GST)

Milea is in december nog elke dag open, met uitzondering van 25 december. Vanaf januari gesloten op zondag en maandag. Meer info vind je terug op hun Facebookpagina.