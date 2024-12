Vorig jaar net niet, nu pakt buurtwinkel van Koen (57) en Nancy (50) goud: “Met afhaalgerechten vonden we gat in de markt”

Precies dertig jaar na de start van Verswinkel Ip Zilleghem Platse mogen zaakvoerders Koen Decraemer (57) en Nancy Lefevere (50) zich ‘Buurtsuper van het Jaar’ noemen. Vorig jaar greep de winkel nog net naast de hoofdprijs. “Het zotste koppel van de streek, zo noemen ze ons.”

Verswinkel Ip Zilleghem Platse begon in 1994 als een Spar-winkel die Nancy Lefevere en Koen Decraemer overnamen. Vijf jaar later verbouwden ze het pand en gaven ze meer ruimte aan het versassortiment. In 2015 gebeurde dat opnieuw en sindsdien zet het koppel sterk in op afhaalgerechten. “Daarmee vonden we het gat in de markt”, zegt Nancy. “Vandaag bereiden we hier 2.000 gerechten per maand. Alles is huisgemaakt, volgens mijn eigen recept. En dat is geheim”, lacht ze.

In 2000 slaat het noodlot toe en brandt het appartement boven de winkel volledig uit. Axel, de pasgeboren zoon van Koen en Nancy, kan op het laatste nippertje gered worden. Het elf weken oude jongetje loopt zware brandwonden op en verblijft lange tijd in het brandwondencentrum in het UZ Gent. “We waren alles kwijt, maar we mochten een golf van solidariteit ervaren in het dorp”, blikt Koen terug. “Iedereen wilde ons zo graag helpen. Dat deed ons deugd. Intussen gaat alles trouwens heel goed met Axel. Hij volgde een sportopleiding en speelt volleybal op nationaal niveau in Roeselare.”

Zotste koppel

Centraal in de winkel staat een grote toonbank met salades en charcuterie ‘vers van het mes’, een groot assortiment kazen, verse groenten en fruit en een gamma topwijnen. Ook de meest noodzakelijke voedingsartikelen en dranken kan je er vinden. En na de openingsuren is er altijd de goedgevulde automatenshop met dagschotels, soepen, charcuterie en dranken aan de voorgevel van de zaak.

Bij oudere klanten die niet meer mobiel zijn, levert Koen gratis aan huis. Op dinsdag, donderdag en zaterdag doet hij zijn ronde en die durft wel eens uitlopen. “Als er eens ergens lamp ingedraaid moet worden of een kleine reparatie nodig is, vragen ze dat ook aan Koen”, lacht Nancy. “Hij doet dat graag, maar ik moet hem soms opbellen om te vragen waar hij blijft.”

Om het dertigjarig bestaan van hun winkel te vieren, werd er dertig weken lang een volle boodschappentas ter waarde van dertig euro onder de klanten verloot. De winnaars werden via sociale media bekendgemaakt met korte – vaak hilarische – filmpjes waarin Koen zich verkleedde. “Het zotste koppel van de streek, zo noemt een van de klanten ons.”

Klant centraal

Vorig jaar pakten Koen en Nancy zilver bij de wedstrijd ‘Buurtsuper van het Jaar’. De organisator is Buurtsuper.be, de Unizo-dochter voor speciaalzaken en zelfstandige supermarkten. Deze keer behaalden ze wél goud in de categorie speciaalzaken. “Ze hebben ons hier graag”, zegt Nancy.

Hoe ze de toekomst zien? “Zolang de afhaalgerechten goed lopen, blijven we daar zeker op inzetten. We naderen intussen ons pensioen. Ik zou de zaak ooit willen overlaten. En onze vakkennis en recepten doorgeven. Maar zover zijn we nog niet”, aldus Nancy. Welk advies ze hebben voor eventuele overnemers? “Tja, het is hard werken. De winkel is zes op zeven open en na de uren verzorgen we nog catering voor feestjes en evenementen. Maar de échte sleutel tot succes is gewoon vriendelijk zijn en garanderen dat je klant altijd centraal staat.” (AFr)