Voormalige drinkshop van Select maakt plaats voor 40 parkeerplaatsen: “Zal helpen bij drukte voor Jumbo”

Het gebouw stond al een tijdje leeg, nu is het ook gesloopt. De voormalige drinkshop van supermarkt Select maakt plaats voor extra parkeerplaatsen. Die moeten de veiligheid verhogen een oplossing bieden voor de drukte die er vaak heerst voor de Jumbo enkele meters verder.

Het was in 1996 groot nieuws toen supermarkt Select haar drinkshop opende in Lauwe. De eigenlijke winkel kwam iets verderop in de Lauwbergstraat, voor een uitgebreide selectie drank moest je naar de tweede vestiging. Eind 2021 werd Select overgenomen door de Nederlandse gigant Jumbo, dat ook de drinkshop in handen kreeg.

Meer parking

Echter, veel plannen hadden ze niet met het gebouw, dat sinds de overname leeg kwam te staan. Nu gaat het ook tegen de vlakte. Toch opmerkelijk, want het is niet om de winkel uit te breiden. “Wel om meer parkeerplaatsen te creëren”, licht zaakvoerder Sebastien Sintobin toe. “Er komen 40 plaatsen bij, momenteel hebben we er amper 56.”

Het wordt een welkome uitbreiding, want op piekmomenten is het vaak tevergeefs speuren naar een vrij plaatsje op de parking. “Die was veel te klein geworden. Uitbreiding op de site van de winkel was niet mogelijk, dus konden we enkel het terrein van de drinkshop inpalmen. Zo hopen we de aanschuivende wagens in de straat te counteren.”

“Uitbreiding op de site van de winkel was niet mogelijk, dus konden we enkel het terrein van de drinkshop inpalmen”

Bedoeling is om de parking tegen eind maart open te stellen voor de klanten. “Bedoeling is dat ze zonder winkelkar naar de winkel kunnen, maar enkel met de winkelkar de oversteek zullen moeten maken via het voetpad. Zo willen we het aantal winkelkarren op het voetpad beperken”, aldus de zaakvoerder.

Het zal ook bijdragen tot de veiligheid. “Wat we heel belangrijk vinden. Daarom ook dat we in een eerste fase een nieuwe fietsenstalling installeerden. Het nadeel van onze site is dat ze niet bijster groot is, maar ze is belangrijk voor de sociale verankering in het dorp. Dat blijft ook onze troef”, besluit Sintobin.