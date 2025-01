Voormalig zaakvoerder Martens Tuinmachines nuanceert berichtgeving over faillissement

De inboedelverkoop bij het failliete Martens Tuinmachines vorige woensdag, leverde meer dan vierhonderd verkochte loten op. De oorspronkelijke zaakvoerder Dirk Martens was er ook, en hij wenste een en ander recht te zetten.

“In het artikel dat vorige week in jullie krant verscheen, stond er namelijk dat ik het bedrijf in 2020 overliet, maar dat klopt niet. De nieuwe uitbaters startten al in januari 2019, wat dus betekent dat ze voor corona eerst nog een normaal jaar gehad hebben. Die moeilijke marktomstandigheden waarvan in het artikel sprake was, moet je dan ook nuanceren: een deel van de bedrijfsactiviteiten dat goed rendeerde, werd onder onze opvolger gestaakt. En tot slot spreek ik ook ten stelligste tegen dat het, zoals de curator beweerde, aan de hoge huurlast lag dat het bedrijf uiteindelijk eind vorig jaar over de kop is gegaan. Die huurlast lag vér onder de marktprijs.”

Welwillend opgesteld

Dirk Martens was zelf 44 jaar zaakvoerder van het bedrijf langs de Blankenbergse Steenweg. “Nadat ik het in januari 2019 overliet, heb ik er ook eerst nog zes maanden meegedraaid. Omdat ik het belangrijk vond dat dezelfde service werd voortgezet en onze vroegere klanten zijn effectief allemaal blijven komen. Aan de klandizie kan het dus ook al niet hebben gelegen en wij hebben ons naar de nieuwe zaakvoerder toe altijd zeer welwillend opgesteld”, aldus nog Dirk Martens.

Inboedelverkoop

Er was woensdag opvallend veel belangstelling voor de inboedelverkoop. “En ondertussen hebben we al meerdere kandidaat-kopers voor de gebouwen over de vloer gekregen. Er zijn ook verschillende projectontwikkelaars die op de grond azen, maar we zijn er nog niet helemaal uit of we gaan verkopen, dan wel verhuren”, klinkt het.

(WK)