Voormalig schepen Nick Wenmaekers gaat met Coastline Marketing nieuwe uitdaging aan: “Wil mijn jarenlange ervaring gebruiken”

Ex-schepen en gemeenteraadslid Nick Wenmaekers (Gemeentebelangen) uit Knokke-Heist slaat een nieuwe weg in. Hij richtte Coastline Marketing op. Een nieuw digitaal marketingbureau dat bedrijven helpt hun online zichtbaarheid te versterken.

Nick Wenmaekers was in de vorige legislatuur enkele jaren schepen in Knokke-Heist, maar sinds enkele maanden zit hij samen met zijn partij Gemeentebelangen in de oppositie. Daarom keert Wenmaekers, die wel gemeenteraadslid blijft, nu terug naar een oude liefde: ondernemen. “Als ondernemer én voormalig schepen weet ik hoe belangrijk een sterke online aanwezigheid is. Veel lokale bedrijven hebben het potentieel om digitaal te groeien, maar missen de tijd of expertise om dat effectief aan te pakken. Coastline Marketing biedt hen de oplossingen die ze nodig hebben om meer klanten te bereiken”, zegt Wenmaekers.

Met Coastline Marketing wil hij zijn jarenlange ervaring in communicatie en digitale marketing inzetten om bedrijven in de regio te ondersteunen. “Zowel kleine als grote bedrijven kunnen beroep doen op onze diensten. We helpen hen met hun social media, websites en digitale advertenties.” (MM)