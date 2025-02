Voormalig restaurant De Mangerie in Lauwe wordt advocatenkantoor

Het pand waar En Faim – daarvoor De Mangerie – in huisde, stond al een tijdje te koop, maar sinds kort heeft het een nieuwe eigenaar. Het advocatenkantoor van Thomas Vandemeulebroucke zal er binnen enkele maanden zijn intrek nemen.

Bijna honderd jaar is het. De rode baksteen overwoekerd door groen gebladerte, het lieflijke torentje met balkon en het smeedijzeren hek dat het pand wat mysterieuzer maakt. Een herenhuis dat neigt naar een sprookjeskasteel, zo kun je de woning langs de Wevelgemstraat in Lauwe wel omschrijven.

Ruim een kwarteeuw deed het dienst als restaurant. Nick Vandenborre roerde er in de potten, eerst als chefkok van De Mangerie, later werd dat En Faim. In oktober had hij het pand te koop gezet, nu heeft zich eindelijk een koper aangeboden. Vorige week werd de akte getekend.

Eerst werken

Opnieuw gastronomisch genieten? Dat zit er niet in. Koper is namelijk strafpleiter Thomas Vandemeulebroucke. Hij wil er zich binnen een viertal maanden vestigen met zijn praktijk. “Het kwam op het juiste moment aan de juiste prijs op ons pad”, vertelt hij. “Het is een prachtig pand, maar het was wel wat troosteloos geworden. Daarom zullen we er nu eerst werken laten uitvoeren.”

Voorlopig zit Vandemeulebroucke met zijn team in een praktijk in de Kongostraat in Kuurne. “Daar is het echter veel te krap geworden. We zitten bij wijze van spreken op onze dossiers te werken”, aldus Vandemeulebroucke. “Bij de verhuizing zal ook een volledige rebranding horen, maar daar zijn we nog volop mee bezig.”

De kleurrijke advocaat kijkt er alvast naar uit om met zijn collega’s naar Lauwe te verhuizen. “De gemeente is nog altijd in bloei, denk maar eens aan hoe mooi De Plaats zal zijn eens de werken voorbij zijn”, klinkt het. “Bovendien is hier nog heel wat potentieel. In heel Groot-Menen zijn nog weinig advocatenkantoren.”

