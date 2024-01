Voormalig Plopsa-topman bij Antwerp actief voor Paul Gheysens

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens heeft voormalig Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof gevraagd om een aantal zaken binnen de organisatie van zijn club door te lichten.

Van den Kerkhof moest vorig jaar nog opstappen bij Plopsa na meldingen van grensoverschrijdend gedrag en een toxische werkomgeving.

Van den Kerkhof zou niet rechtstreeks onder contract staan bij Antwerp, en wat hij er precies doorlicht, is niet duidelijk. Eerder op de dag lekte uit dat de club met cashflowproblemen kampt en in een interne mail aan de werknemers liet weten dat de eindejaarspremies van 2023 later zouden worden betaald dan voorzien. Maar of het die financiële situatie is waarover Van den Kerkhof zich buigt, is niet bekend.