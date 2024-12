“Voor het eerst in jaren gaan we voluit zelf genieten van de feestdagen”: bakker Geert (64) is na 47 jaar met pensioen

Geert Verbanck heeft zondag 15 december zijn laatste broodjes gebakken. De bekende bakker gaat nu genieten van zijn pensioen, maar daarmee komt er ook een einde aan drie generaties bakker Verbanck in het Westerkwartier in Oostende.

Grootvader Victor Verbanck startte in 1937 de bakkerij. Tot 1965 was de zaak gevestigd op het Conscienceplein. In 1967 verhuisden ze naar de huidige locatie in de Honoré Borgerstraat. Rik, de vader van Geert, nam de zaak in 1968 over. “Ik ben in 1976 afgestudeerd aan Ter Groene Poorte als bakker en ging als werknemer aan de slag bij mijn vader. In de hoogdagen werkten hier 15 mensen. Toen ik de zaak in 1997 overnam bleef mijn vader nog actief maar nadien heb ik dat altijd alleen gedaan”, schetst Geert Verbanck (64).

Bakkerij Verbanck was een begrip in het Westerkwartier. Geert bakte brood en koeken en maakte zelf gebakjes en taart. De voorbije jaren sloten in het Westerkwartier verschillende bakkers, maar Geert bleef open. De bakkerij was enkel op maandag gesloten en Geert maakte er een erezaak van om ook met de feestdagen te openen. “Veel collega’s kopen de kerststronken in, maar ik stond er op om die allemaal zelf te maken.”

Zware stiel

De ambachtsman zag de stiel evolueren : “Het productieproces is in die 47 jaar veel eenvoudiger geworden waardoor je minder tijd nodig hebt om te produceren. Het is trouwens ook niet evident om personeel te vinden. Daarom doe ik alles zelf. Mijn werkdag begint om 1.30 uur ‘s nachts en ik werk door tot 12 uur. Na het middageten ga ik slapen tot 15.30 uur. Dan heb ik wat vrije tijd tot 18 uur. Soms sta ik dan nog zelf in de winkel. De laatste jaren probeerde ik wat meer te genieten van de vrije uren in de late middag. Rond 18 uur zet ik alles al klaar voor het nachtwerk. Daarna kijk ik nog wat televisie en ga slapen om 21 uur. Ik slaap zes uur per etmaal.”

De covid-periode zorgde voor een ‘boom’ in de verkoop. “Mensen kochten meer lokaal. Ze konden niet op restaurant, zaten thuis en kochten massaal taartjes. Na de pandemie zakte het wat, maar de verkoop bleef wel hoog. Dat zorgde ervoor dat ik meer moest werken en de vrije tijd beperkt bleef.” Echtgenote Erna Leyre (61) vult aan: “We zijn al die jaren zes dagen per week open gebleven. We vonden het belangrijk voor de klanten.”

Moeilijke periode

Ook de eisen van de klanten evolueerden. “Ik ga niet onder stoelen of banken steken dat de mensen veeleisender geworden zijn. We vragen om speciale taarten vroeg te bestellen maar tegenwoordig komen mensen op het laatste nippertje af met een bestelling die ze dan liefst nog meteen willen meenemen. Ik heb dat al die jaren zonder morren gedaan, maar het was niet evident.” Geert blikt terug op vorig jaar. “Rond de kerstdagen was het erg druk. Net in die periode overleed mijn vader. Maar het werk ging gewoon door. Mijn broer en zus hebben zich over de uitvaart ontfermt, maar het zette me wel aan het denken. We hadden al beslist om in 2024 te stoppen, maar niettegenstaande de feestdagen de drukste van het jaar zijn, pakken we die dit jaar niet meer mee. De periode rond sinterklaas was onze laatste drukke tijd. We zullen voor het eerst in jaren zelf genieten van de feestdagen.”

Miniatuurtreinen en lopen

Zondag komt een einde aan het ritme. Geert motiveert : “Er is geen opvolging want de kinderen kozen een ander beroep. De bakkerij staat te koop. Maar de klanten reageren begripvol op mijn pensionering.” Ook echtgenote Erna Leyre stopt : “Mijn werkdag startte om 5u30 en ik deed altijd de winkel. Ik ben sportief en beoefen mijn hobby lopen dan maar ’s avonds. Ik liep vorig jaar nog een marathon en zal nu met daglicht kunnen sporten.” Het bakkersechtpaar heeft plannen. “We gaan eens naar de kerstmarkt en plannen een reisje met de wagen. Als het mogelijk is combineren we dan ook onze hobby’s. Als Erna een sportwedstrijd loopt ga ik in de buurt naar treinstellen kijken“, zegt Geert. Erna: “Na 47 jaar is het mooi geweest. We zullen zondag in schoonheid afsluiten en willen vooral al onze klanten bedanken voor al die jaren. Er is een tijd van komen en gaan. De tijd van gaan is nu gekomen.”