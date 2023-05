Voor 3.000 euro is deze zomerse ‘Louis Vuitton Knokke’-handtas van jou

Het Franse modehuis Louis Vuitton pakt deze zomer opnieuw uit met hun ‘Knokke-bag’. Kostprijs? 3.000 euro.

De handtas is geïnspireerd op de tegels van het familiehuis van Louis Vuitton in Asnières, de traditionele Portugese azulejo’s in de straten van Lissabon en zonnige stranden. “De hengsels op de zijkanten, de randen, de handvatten en voering van de tas zijn afgewerkt met een uniek patroon”, klinkt het.

Het gaat om het model ‘Neverfull’ dat het opschrift ‘Knokke’ in beige letters bevat. Wie de handtas koopt, krijgt er een bijpassende pareo en waaier bij.

De handtas is te koop in de Louis Vuitton-vestiging in de Kustlaan, maar geïnteresseerden moeten wel diep in de buidel tasten. Het model heeft een prijskaartje van 3.000 euro. (MM)