“Voldoende producten in huis om aan de grote marktvraag te beantwoorden”: REO Veiling in Roeselare is klaar voor de eindejaarsperiode

Tijdens de eindejaarsperiode staat lekker eten op het menu. Dankzij het vakmanschap en de flexibiliteit van haar producenten is de REO Veiling in Roeselare ook dit jaar klaar voor Kerstmis en Nieuwjaar met een breed aanbod van klassieke wintergroenten en een interessant assortiment van culinaire specialiteiten die anders nauwelijks ter beschikking zijn. “De REO Veiling heeft in totaliteit voldoende producten in huis om aan de grotere marktvraag te beantwoorden”, onderlijnt commercieel directeur Remie Dewitte.

Minigroentjes

Samen met haar klassieke bevoorrading van de supermarkten in het binnen- en buitenland verkoopt de REO Veiling tijdens de eindejaarsperiode traditioneel ook culinaire specialiteiten die ze anders nauwelijks in de aanbieding heeft. Minigroentjes horen ontegensprekelijk thuis in dit selecte aanbod van bijzondere feestproducten. Want minigroentjes geven een feestelijke tint aan een klassieke receptuur en smaken ook heel lekker als extraatje bij een voor- of hoofdgerecht. Bovendien wordt iedereen blij van het schattig formaat van minigroentjes.

De REO Veiling biedt haar sappige volrode (tros)kerstomaatjes en kleurrijke zoete snoeptomaatjes het jaar rond aan. Tijdens de eindejaarsperiode krijgen de kleine tomaatjes van het kwaliteitslabel Tomabel het gezelschap van miniwortelen en –bloemkolen die de REO Veiling vermarkt onder haar eigen naam. De REO-miniwortelen vallen overigens steeds meer in de smaak. De verkoop steeg in de laatste vijf jaar van 5.200 kg naar 17.000 kg. Dit is meer dan een verdrievoudiging. Dit stijgend aanbod blijft dit jaar groeien aangezien meer REO-producenten zich toeleggen op de teelt van miniwortelen. Ze zijn momenteel met zeven die samen straks naar schatting ruim 21.000 kg miniwortelen naar de REO Veiling brengen. Dit interessant volume biedt aan heel wat chef-koks en keukenpieten de culinaire uitdaging om zich straks te onderscheiden met ‘een feestelijke minigroente’ die van dichtbij komt en karakter uitstraalt. Hetzelfde voor de minibloemkolen. Hun aanbod blijft straks wellicht op hetzelfde peil van de laatste jaren, namelijk: ongeveer 16.500 kleine bloemkooltjes. Hun volume groeit minder hard op de REO Veiling dan het aanbod van miniwortelen omdat de teelt van minibloemkolen niet altijd even vlot te combineren is met het globale teeltplan van een tuinbouwbedrijf. Naast tomaatjes, worteltjes en bloemkooltjes heeft de REO Veiling ook pastinaak en spruitjes in haar aanbod van minigroentjes.

Hopscheuten

Ook Fine Fleur hopscheuten zijn een populair ingrediënt in de topmenu’s van (sterren)restaurants tijdens de eindejaarsfeestdagen. Fine Fleur hopscheuten zijn een puur en natuurlijk streekproduct met een eigen onvergelijkbare smaak. De fragiele seizoensdelicatesse is ook exclusief omwille van haar arbeidsintensief productieproces en haar beperkte beschikbaarheid in zowel tijd als volume. Bovendien verkoopt de REO Veiling al tien jaar haar Fine Fleur hopscheuten met de Europese BGA-erkenning van streekproduct. Poperingse hopscheuten zijn het allereerste product in West-Vlaanderen die deze strenge Europese erkenning behaalden, mede door toedoen van de REO Veiling. Voor deze redenen zijn Fine Fleur hopscheuten erg gegeerd in de gastronomie.

Het nieuwe verkoopseizoen van Fine Fleur hopscheuten op de REO Veiling start volgende week woensdag 20 december. Fine Fleur hopscheuten halen traditioneel een dure veilingprijs bij hun primeurverkoop. Vier telers bieden elk 250 gram aan. “Ondanks het uitzonderlijk regenweer van de laatste weken is het ons met veel moeite gelukt om op tijd hopwortelblokken te rooien”, zegt Brigitte Dewulf van De Lovie vzw.

Deze sociale organisatie voor de ondersteuning van personen met verstandelijke beperking in de Westhoek levert straks voor de 30ste keer primeurhopscheuten aan op de REO Veiling. “Hopwortelblokken zijn afkomstig van gerooide hopplanten”, gaat Brigitte Dewulf verder. “Hopplanten hebben veel wortels tot ongeveer 50 cm lang. De planten worden eind oktober/begin november gerooid met een kraan. Voordat de hopwortelblokken in onze verwarmde serre in de grond worden ingebed, worden de overtollige wortels verwijderd. Alleen de wortels met ‘ogen’ worden ingetafeld. Deze ‘ogen’ kunnen uitlopen en dit zijn dan de frêle hopscheuten. Twintig dagen na het intafelen zijn de hopscheuten uitgegroeid tot 7 à 10 cm lange witte scheuten en dus oogstklaar. Door de wateroverlast werden de hopblokken dit jaar pas op 24 november van het veld gehaald en kregen een kleine snoei. We hopen 27 dagen later mooie hopscheuten te oogsten. Gelet op de goede kwaliteit van de gevormde scheuten kondigt het nieuwe seizoen zich alvast veelbelovend aan.”

Wintergroenten

Weersextremen maken de groenteteelt steeds kwetsbaarder. Een goede oogst is niet altijd meer vanzelfsprekend. Vooral in open lucht. “Door de hevige regenval van de afgelopen weken kunnen onze producenten niet op bepaalde velden om hun wintergroenten te oogsten, is sprake van meer productuitval en kan op bepaalde percelen de oogst voor een deel als verloren worden beschouwd. Maar in het algemeen heeft de zware en langdurige regenval slechts een beperkte invloed op het globale aanvoervolume op de REO Veiling. De recente aanvoercijfers bevestigen dat de REO Veiling momenteel in totaliteit genoeg wintergroenten in huis heeft om te voldoen aan de eindejaarsvragen naar gangbare REO-producten. De geplande feestmaaltijden met verse REO-wintergroenten op het menu komen niét in het gedrang door een dreigend tekort wegens de recente wateroverlast”, besluit commercieel directeur Remie Dewitte.