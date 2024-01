Voka West-Vlaanderen heeft een duidelijke boodschap voor de politici: “Blijvende investeringen in de regio Oostende zijn noodzakelijk”

Bij de start van 2024 formuleert Voka West-Vlaanderen een aantal niet mis te verstane uitdagingen voor de regio Oostende. De ondernemersorganisatie wijst ook op het werkloosheidscijfer dat beduidend hoger ligt dan het gemiddelde in de rest van onze provincie. “We vragen degelijke oplossingen om de luchthaven van Oostende beter bereikbaar te maken en tegelijk de Torhoutsesteenweg in Oostende te ontlasten”, benadrukt Tom Bulcke, voorzitter Voka regio Oostende.

Volgens Voka hebben veel bedrijven problemen om geschikt personeel te vinden waardoor het jaar na jaar moeilijker wordt om de vele vacatures in te vullen. “De werkloosheidscijfers in de regio Oostende (8,2 %) zijn nochtans hoger dan het West-Vlaamse gemiddelde (5,6 %). Voor de stad Oostende is dat percentage zelfs 12,3%. Er moet daarom blijvend ingezet worden op het activeren van werklozen en niet-actieven zoals langdurig zieken, de zogenaamde NEET-jongeren en allochtonen. We zullen daarnaast gericht talenten moeten scouten in het buitenland die hier willen komen werken. Eens aan de slag in onze regio moeten deze mensen zich natuurlijk integreren en de taal leren. Daarom pleiten wij voor de oprichting van een ‘International House’ in Oostende. Deze instantie begeleidt internationale medewerkers en ondersteunt hen in hun zoektocht naar huisvesting, taalopleiding, culturele integratie, school en vorming”, aldus Tom Bulcke.

De ondernemersorganisatie meent dat er nog meer interactie moet zijn tussen bedrijven en scholen. “Wij steunen elk initiatief dat er toe bijdraagt om de noden van scholen en bedrijven beter op elkaar af te stemmen. We hebben in onze lokale regiowerking zelf zo’n ‘STEM’-projecten opgezet, maar het zou goed zijn als dergelijke initiatieven meer steun krijgen vanuit de provinciale of Vlaamse overheid. Het is immers zó belangrijk dat kinderen van jongs af aan aangespoord worden om te kiezen voor een technische of STEM-richting op school.”

Nood aan bedrijventerreinen

Een terugkerend probleem is het schaarser worden van goed ontsloten bedrijventerreinen. In de regio zijn de laatste vrij beschikbare gronden terug te vinden in De Kalkaert in Middelkerke. Daarom roept Voka de bevoegde instanties op om na te denken over mogelijke locaties voor nieuwe bedrijventerreinen. “Het is aan de gemeentebesturen, de West-Vlaamse deputatie en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om gezamenlijk te bepalen waar er nog potentieel is hiervoor. Spijtig genoeg blijkt het moeilijk voor de bevoegde politici om een gedeelde visie te ontwikkelen en voortgang te maken. In de voorbije legislatuur is er geen enkele stap vooruit gezet. Wij vragen nogmaals om een nieuw bedrijventerrein van 20 hectare aan te leggen op de Kromme Elleboog in Oostende”, zegt Bulcke.

Voka vraagt degelijke oplossingen om de luchthaven van Oostende beter bereikbaar te maken en tegelijk de Torhoutsesteenweg in Oostende te ontlasten. Daarom stelt de organisatie voor om een nieuwe ringweg aan te leggen tussen de Kromme Elleboog en de A10. Dit moet de doorstroom en de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeteren.

Perikelen door De Lijn

Een ander pijnpunt is de bereikbaarheid van bedrijven(terreinen) via het openbaar vervoer. “In het nieuwe vervoersplan van De Lijn worden bepaalde gebieden gewoonweg niet bediend, zelfs als er flink wat bewoning of economische activiteit is. Het kan toch niet dat medewerkers niet met het openbaar vervoer tot op hun werkplaats geraken. En wat met studenten en onderzoekers die zich begeven naar het Incubatie- en Innovatiecentrum Bluebridge? De Vlaamse overheid blijft hier in gebreke, en vanuit de nieuw opgerichte ‘Vervoersregio Oostende’ komt er evenmin veel steun. En ook de stad Oostende zou best wel wat sterker uit de hoek mogen komen. Hetzij door het gesprek aan te gaan met De Lijn, hetzij door zelf in alternatieven te voorzien zoals eigen pendelbusjes die bepaalde stadsdelen bedienen. Andere steden tonen dat het kan, waarom doet Oostende dit dan niet?”, zegt Bulcke.

Haven Oostende heeft met haar focus op niche groeimarkten een unieke positie in het Vlaamse havenlandschap. “Er zijn nieuwe overheidsinvesteringen nodig. Zo moet er op korte termijn werk gemaakt worden van de bouw van een nieuwe terminal in de oostelijke strekdam. De sterkte van onze haven ligt ook in de verschillende onderzoeks- en innovatieprojecten die er gelegen zijn. Zelf richtte Voka West-Vlaanderen samen met European Food Centre en POM West-Vlaanderen eind vorig jaar Marifish.Inc op. Een andere troef is de aanwezigheid van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) dat zich in de toekomst nog meer kan inzetten op samenwerking met bedrijven en de brede maatschappij”, vult Bulcke aan.

Belang van luchthaven

In zijn nieuwjaarsboodschap heeft de Kamer van Koophandel het tenslotte over een verdere versterking van de Oostendse luchthaven. “2024 is een belangrijk jaar voor de luchthaven, aangezien de Vlaamse regering een nieuwe omgevingsvergunning moet goedkeuren. In onze visie moet zij voldoende flexibel en toekomstgericht zijn om de verdere groei van de luchthaven te faciliteren. Naast passagiers, cargo en general aviation biedt de luchthaven veel kansen voor nieuwe ontwikkelingen. We denken daarbij onder meer aan drones, S&R activiteiten, innovatie en verduurzaming van vliegtuigen. Ook nieuwe maakbedrijven uit de luchtvaartindustrie zijn zeker welkom”, besluit de voorzitter van Voka regio Oostende.