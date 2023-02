Voka en Gecoro nemen hoek van Pilkem Ridge in vizier voor nieuw bedrijventerrein: “Geen actieve boerderijen in dat gebied”

Stad Ieper is volop op zoek naar ruimte voor een nieuw bedrijventerrein. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) bakende drie zoekzones af. Voka komt via de Gecoro op de proppen met een vierde gebied in de zuidwestelijke hoek van Pilkem Ridge langs de Pilkemseweg en de Noorderring “De hoeve Foch Farm is intussen geen volwaardige landbouwzetel meer waardoor het schaden van de landbouwstructuur nu minder aanzienlijk wordt ingeschat”, bevestigt schepen Philip Bolle (Vooruit).

Het PRUP Herziening Afbakening Kleinstedelijk Gebied Ieper heeft zes zoekzones aangeduid waarbinnen een stedelijke ontwikkeling onderzocht wordt. Drie van de zoekzones worden in dat onderzoek opgenomen als potentiële locatie voor regionale bedrijvigheid. Het gaat om Reigersburg, Veurnseweg en Sint-Jan Oost.

Deze drie locaties hebben wel beperkingen. Een eerdere poging om Reigersburg te realiseren, werd vernietigd door de Raad van State, Veurnseweg wordt deels ingepalmd door de scholencampus en onlangs nog kwam er bewonersprotest tegen Sint-Jan Oost.

Ondernemersorganisatie Voka komt daarom met het voorstel voor een zevende zoekzone, specifiek voor regionale bedrijvigheid. De zone is ca 54 ha groot en wordt in het zuiden begrensd door de Noorderring, in het westen door de Pilkemseweg en in het noorden door de Zwaanhofbeek. In het oosten valt de afbakening in akkerland, op ongeveer een halve kilometer van de Pilkemseweg.

Heel veel troeven

“Dit voorstel deden we in de schoot van de Gecoro van Ieper. Eerst zijn we met een kleinere werkgroep aan de slag gegaan om dit voorstel uit te werken, dat werd dan voorgelegd aan de volledige Gecoro en ook goedgekeurd”, zegt Tom Vermeersch, regiomanager van Voka West-Vlaanderen. “De zone heeft veel troeven. Het is ruimtelijk aansluitend op het regionaal bedrijventerrein, er is een gunstige ontsluiting op het hogere wegennet en er zijn geen actieve landbouwbedrijven in dat gebied.”

Volgens Vermeersch is een netto ruimte voor bedrijvigheid van 41,6 ha haalbaar. “In tegenstelling tot bijvoorbeeld de locatie Reigersburg is de in te nemen bruto-oppervlakte bovendien véél kleiner aangezien er amper tot geen nood is aan de creatie van bufferzones of bijkomende ontsluiting. Met andere woorden, er is sprake van een veel efficiënter ruimtegebruik, met amper impact op de omgeving, die bovendien veilig aansluit bij de Noorderring en een homogene ruimtelijk beeld uitstraalt in het verlengde van de A19 (cfr. ook dossier windmolens). Op die manier worden ook maximaal landbouwarealen gespaard. Enige minpunt is dat er mogelijks afbreuk zou worden toegebracht aan de erfgoedwaarden.”

Tom Vermeersch benadrukt wel dat Voka de nood aan het vrijwaren van erfgoed onderschrijft. “Qua erfgoedcontext komt in deze specifieke zone echter een lagere concentratie aan erfgoedrelicten uit WO I voor”, aldus Vermeersch. “De beschermde begraafplaatsen vragen uiteraard wel de nodige aandacht. De hoeve Foch Farm (beschermd monument sinds 22 januari 2022, red.) die in het gebied ligt, behelst overigens geen volwaardige landbouwzetel en zou een eventuele herbestemming kunnen krijgen binnen de ontwikkeling.”

Iepers schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle (Vooruit) zegt dat het college van burgemeester en schepenen al in juli 2022 deze extra zoekzone in zijn advies opnam. Maar waarom was dit eerder geen optie? “De locatie Noorderring-Pilkemseweg werd in 2010 ook als zoekzone onderzocht, maar hier werd toen geoordeeld dat de aantasting van de open ruimte en de landbouwstructuren te aanzienlijk was, alsook dat er afbreuk zou worden toegebracht aan de erfgoedwaarden”, zegt Bolle.

Verder onderzoek

“De hoeve Foch Farm behelst ondertussen niet langer een volwaardige landbouwzetel waardoor het schaden van de landbouwstructuur nu minder aanzienlijk wordt ingeschat. Het klopt ook dat in deze zone een lagere concentratie aan erfgoedrelicten uit WO I voorkomt. De beschermde begraafplaatsen vragen daarentegen wel de nodige aandacht.”

Het voorstel werd ondertussen overgebracht aan de provincie West-Vlaanderen, die aan zet is om deze zoekzone verder te onderzoeken. Wanneer de provincie positief advies geeft, kan zij deze zone voordragen aan de bevoegde minister Zuhal Demir die uiteindelijk de knoop dient door te hakken. “Ik hoop dat de provincie nog voor de zomer tot positieve conclusies komt”, zegt schepen Bolle. “Wij zullen ons als stad moeten neerleggen bij de gemaakte keuze, maar welke keuze er ook gemaakt wordt, extra ruimte voor ondernemen is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de stad en de nodige jobcreatie. Als we dit koppelen aan een uitgekiend divers woonaanbod, dan is de toekomst van de stad en het welzijn van de inwoners voor decennia gewaarborgd. Dan schudden we het drama van de vernietiging van Reigersburg in 2018 door de Raad van State van ons af en kijken we resoluut vooruit!”