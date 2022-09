Voestalpine Sadef uit Gits viert 75-jarig bestaan met overzichtstentoonstelling

Voestalpine Sadef, het Gitse bedrijf dat zijn gelijke niet kent op het vlak van stalen profielen op maat, bestaat 75 jaar en dat albasten jubileum laten ze niet zomaar voorbij gaan.

“Ons verhaal begon iets verderop in de Stationsstraat als dochteronderneming en toeleverancier voor de bus en carrosseriebouw van het huidige VDL Bus Roeselare”, aldus ceo Peter Verbrugge. “Sinds 1991 maken we deel uit van de Oostenrijkse groep Voestalpine, schakelden we een versnelling hoger en vandaag produceren we profielen voor de automobielsector en industriële voertuigen, staalconstructies in de bouwsector, draagconstructies voor zonnepanelen en profielen op maat.”

De naam Sadef staat voor Société anonyme d’étirage à froid. “Ruim 80 procent van onze productie gaat naar het buitenland met de focus op Europa waar je ons in deze branche tot de absolute top mag rekenen. Overzee gaat het enkel om nichemarkten. Wij waren de eerste overname van ons moederbedrijf buiten de Oostenrijkse landsgrenzen en ondertussen zijn we als groep in vijftig landen actief. Zelf ben ik hier gestart in 1998 en sinds 2010 sta ik samen met Patrick Vandewaetere aan het roer. Mijn focus ligt op het commerciële en verkoopaspect terwijl Patrick zich over het financiële en HR-luik ontfermt. De basistechnologie is gebleven maar in elk stuk steken we steeds meer toegevoegde waarde. Dit gaat over oppervlaktebehandeling, extra bewerkingen, just-in-time leveringen en noem maar op. Op dit niveau hebben we in België geen concurrenten.” Af en toe komt Voestalpine Sadef in de picture door enkele unieke realisaties. Denk maar aan de fietsbrug op het BK en WK Veldrijden in Oostende, de werken aan de Kanaaltunnel of het grootste solarpark in Engeland waar ze een groot aandeel in hadden.

Dat we elk jaar mensen vieren met 25, 30 en zelfs meer dan 40 jaar dienst, toont aan dat ons personeel loyaal is

Toeristische blikvanger

“Onze eigenlijke verjaardag was 8 februari waar onze medewerkers getrakteerd werden op taart”, glimlacht Peter. “In april mochten ze aanschuiven aan een familiebrunch en om ons jubileumjaar ook buiten onze site wat extra in de verf te zetten, bouwden we zowel op Domein Vosseberg als het Rumbeekse Sterrebos twee uitkijktorens die voorlopig tot eind oktober zullen blijven staan. Tijdens vier torenzondagen liep een tijdelijke fietslus van een kleine 40 kilometer langs die torens, ons pop-upmuseum en de Hoogleedse kerktoren. Deelnemers konden er ook telkens terecht voor een hapje en een drankje. Op de laatste zondag telden we meer dan 700 bezoekers, dus het initiatief is alleszins in de smaak gevallen. Die torens blijven ook nu nog dagelijks toegankelijk tussen 8 en 20 uur. Welke functie ze nadien zullen krijgen, is nog niet duidelijk. De kans bestaat dat ze, in samenspraak met Roeselare en Hooglede, eventueel op een andere locatie een definitieve invulling krijgen. Op onze site hebben we ook een pop-up-museum gerealiseerd dat gratis tot half oktober kan worden bezocht. Aan de hand van foto’s, getuigenissen van oudgedienden en fysieke stukken vertelt de overzichtstentoonstelling het 75-jarig verhaal van Sadef.” Er zijn groepsbezoeken mogelijk waarbij je online kunt reserveren via delphine.collie@voestalpine.com of bel naar 051 26 13 94.

Medewerkersfeest

“Op zondag 4 september willen we onze eigen werknemers nog eens extra in de bloemetjes zetten met een groots medewerkersfeest waar bijna 3.000 mensen aanwezig zullen zijn. Iedereen mocht zijn of haar gezin en een viertal gasten uitnodigen voor een bedrijfsbezoek, wat animatie en een culinair buffet. Het feit dat we hier elk jaar mensen vieren die 25, 30 en zelfs meer dan 40 jaar dienst hebben, wil toch wel zeggen dat ons personeel loyaal is aan de firma. 85 procent van onze werknemers woont binnen een omtrek van vijftien kilometer. Er zijn mooie vader-zoon-verhalen of zelfs meerdere mensen uit één familie die hier aan de slag zijn. Op 22 september nodigen we ten slotte nog onze klanten en belangrijkste leveranciers uit. Op zaterdag 1 oktober fungeert onze productiehal trouwens als decor voor de vijfde editie van het Stemvorkfestival, een internationaal a capellagebeuren. Vier a capella-groepen komen hier het beste van zichzelf geven. Het torenconcept zit in de gedachte ‘industry meets nature’, terwijl deze unieke concerten staan voor ‘industry meets culture’. Dat is iets waarop we als vooruitstrevend bedrijf willen blijven inzetten en waarmee we ons jubileumjaar met klasse kunnen afsluiten.”