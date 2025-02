Vleteren krijgt dit najaar een buurtwinkel met Okay-filiaal

Een Okay-filiaal opent eind november 2025 de deuren in Oostvleteren. De supermarkt zal gevestigd zijn langs de Veurnestraat 16, waar Garage Watteyne gesitueerd was. De Okay-winkels zijn een onderdeel van de Colruyt Group.

“Okay is al ruim 25 jaar de praktische buurtdiscounter waar het snel, goedkoop en makkelijk winkelen is. De vlot bereikbare, overzichtelijke winkels bieden op een beperkte oppervlakte een volledig aanbod voor dagelijkse boodschappen”, vertelt Hanne Poppe van de Colruyt Group.

Vlot bereikbaar

“Okay is sterk in kwaliteitsvolle verse producten met vooral groenten en fruit, vlees, kant-en-klare maaltijden en afgebakken brood. Er zullen ook wekelijks heel interessante promo’s zijn. Klanten kunnen rekenen op een warm onthaal, de laagste prijzen in de buurt en inspiratie voor eenvoudige en makkelijke maaltijden. En dat zal ook in Oostvleteren het geval zijn.”

“Al jarenlang waren we op zoek naar een locatie die vlot bereikbaar is voor de ruime regio Oostvleteren en de locatie langs de Veurnestraat 16 is ideaal hiervoor. Het is een locatie vlak bij het centrum van Vleteren en gelegen langs de belangrijke verbindingsweg tussen Ieper en Veurne. Zo kunnen we naast de inwoners van Oostvleteren, Woesten, Westvleteren en Elzendamme ook heel wat passanten bedienen voor hun dagelijkse boodschappen en zijn we er mooi aanvullend voor de Colruytwinkels in de ruimere omgeving.”

“In nauwe samenwerking met de gemeente hebben we een optimale Okay bekomen. De vele reacties van de inwoners doen het beste vermoeden. Het wordt de ontmoetingsplaats bij uitstek en het zal de lokale economie een boost geven.” De opening is voorzien voor eind november 2025.

Oproep

Op sociale media werd alvast een oproep gelanceerd naar personeel voor het nieuwe Okay-filiaal. “We zoeken een team van een achttal medewerkers bestaande uit een storemanager, een assistent en een aantal team members. De ploeg zal ook aangevuld worden met jobstudenten. Via onze jobsite kan je online solliciteren.”