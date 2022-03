Vleessector wil beroep doen op steunmaatregelen om branche aantrekkelijk te houden: “We vallen tussen wal en schip”

Vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) bracht dinsdag een bezoek aan Westvlees in Westrozebeke. De grote producent van varkensvlees nodigde de minister uit om de problemen binnen het bedrijf aan te kaarten. “De overheid wil via enkele maatregelen bedrijven in België houden, maar die maatregelen blijken moeilijk toepasbaar in de vleessector.”

Westvlees nv is al enkele decennia een van de belangrijkste Europese producenten van vers en bereid varkensvlees. Het bedrijf verwerkt zo’n 1,4 miljoen varkens per jaar tot ruim 140.000 ton varkensvlees. Dinsdag nodigde CEO Jos Claeys minister Van Peteghem uit voor een rondleiding door de productiesite. Op die manier wilde hij de problematiek van de vleessector aankaarten.

Want naast de moeilijke coronaperiode en de enorme krapte op de arbeidsmarkt vindt de bedrijfsleider geen oplossing voor de hoge flexibiliteit die zijn werknemers aan de dag moeten leggen. “De overheid heeft verschillende maatregelen ingevoerd om de grote bedrijven in België te houden, zodat ze het buitenland niet opzoeken. Maar de vleessector valt helaas tussen wal en schip.”

Aantrekkelijke sector

De productie van het bedrijf hangt onder meer af van de weersvoorspellingen. Bij goed lenteweer zal de vraag naar barbecuevlees plots fors stijgen, in de winter naar fondue. “Dat vergt een hoge flexibiliteit bij onze werknemers en dus een extra werkbelasting die wij moeten vergoeden. Om die extra kost te kunnen financieren, willen ook wij van fiscale constructies gebruik kunnen maken zoals andere sectoren dat doen.”

Minister Van Peteghem was tevreden over het bezoek. “Het is enorm belangrijk om ter plaatse te kunnen luisteren, zodat we de problemen kunnen bestuderen. De flexibiliteit die hier vereist is, en in de hele sector, is een grote bezorgdheid. Fiscale ondersteuningsmaatregelen zouden hier echt nuttig zijn. In de toekomst moet het mogelijk zijn dat bedrijven als Westvlees daar gebruik van kunnen maken om de problemen te verhelpen.”

Evolueren

Zowel de federale als de Vlaamse overheid staan voor enkele uitdagingen om dat mogelijk te maken. “We moeten een aantal fiscale maar ook arbeidsrechtelijke drempels wegnemen om het probleem aan te pakken”, zegt volksvertegenwoordiger en Roeselaars schepen Nathalie Muylle (CD&V).

Een andere uitdaging blijft de arbeidskrapte, en dan vooral in West-Vlaanderen. “Er zijn meer vacatures dan kandidaten, vooral de technische functies geraken heel moeilijk ingevuld. Het is daarom nodig om de werknemers verder op te leiden binnen het bedrijf. Vier op de tien kan zijn of haar job niet blijven uitoefenen omdat er op heel veel vlakken een snelle evolutie plaatsvindt. Werknemers moeten dus mee in die transformatie. Het belang van bijscholing wordt groter en groter, maar het bedrijf mag daar fiscaal niet voor gestraft worden.”