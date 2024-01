Vlaamse regering investeert ruim 1 miljoen in waterproductie uit afvalwater bij bedrijf AGSO: “Grote partner in strijd tegen droogte”

Het waterbedrijf AGSO Knokke-Heist is een van de drinkwaterbedrijven die kan rekenen op financiële steun van de Vlaamse regering voor hun drinkwaterfabriek. Daarmee zal het afvalwater van Aquafin gezuiverd worden en gebruikt kunnen worden als drinkwater. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt ruim 1 miljoen euro vrij voor het drinkwaterbedrijf dat gerealiseerd wordt in de kustgemeente.

Door de klimaatverandering kampt Vlaanderen afgelopen jaren met heel warme en droge zomers. Water wordt dan schaars, zeker ons kostbaar grond- en oppervlaktewater. Minister Demir steunt met de Blue Deal projecten die inzetten op hergebruik en zuivering van afval- en proceswater of op de opvang van regenwater in nattere periodes. Ze kent nu aan 11 projecten 10 miljoen euro toe.

450.000 m³ afvalwater per jaar

Een van die projecten is van het drinkwaterbedrijf AGSO Knokke-Heist. Via de geavanceerde ‘omgekeerde osmose-technologie’ zal met het afvalwater van het waterzuiveringsstation Aquafin in Heist kunnen zuiveren en omzetten in drinkwater. Naar schatting zal er 450.000 m³ afvalwater per jaar omgezet worden naar drinkwater, oftewel 180 olympische zwembaden. De totale projectkost van waterbedrijf AGSO Knokke-Heist bedraagt 2.438.500 euro. De Vlaamse Regering betaalt meer dan 40%, meer bepaald 1.058.000 euro. Het project zal gerealiseerd zijn tegen 2030.

“In de strijd tegen waterschaarste zijn drinkwaterbedrijven onze grootste partners. Zij investeren in innovatieve projecten om bij droogte minder afhankelijk te zijn van grondwater, maar hergebruiken afvalwater en zetten het om in drinkwater. Zo hebben we meer drinkwater en gaan we spaarzaam om met grondwater, dat door de aanhoudende droge zomerperiodes schaars is”, legt Demir uit. (MM)