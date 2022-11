Vlaamse prijs en internationaal certificaat voor duurzaam bedrijf ECS uit Zeebrugge: “Bij de beste 1 procent wereldwijd”

Transport- en logistieke marktleider ECS kijkt ambitieus naar de toekomst. Het bijkomende hoogstapelmagazijn nadert zijn voltooiing en het bedrijf verwierf een internationaal certificaat voor verduurzaming en efficiënt beheer. Als klap op de vuurpijl kwam deze week de trofee ‘Baanbreker’ van Multimodaal. Vlaanderen. “Dit is een stimulans om zoveel mogelijk vracht over te zetten van de weg naar het spoor”, zegt CEO Philippe Mathieu.

Dinsdagavond werd ECS op een gala van Multimodaal. Vlaanderen in Mechelen bekroond tot Baanbreker in de categorie Spoor. Met deze prijzen moedigt Vlaanderen bedrijven aan om zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk verschillende transportmodi – weg, spoor, scheepvaart en binnenvaart – te combineren. ECS haalde het in de verkiezing vóór Audi Brussel. Het familiebedrijf van Christine De Dijcker uit Zeebrugge schakelt al jaren zoveel mogelijk over van wegvervoer naar spoordiensten.

Vandaag verloopt al 30 procent van het goederentransport van ECS via het spoor. Tegen 2030 mikt de transport- en logistieke groep op een aandeel van 65 procent spoor. Binnenkort opent aan de achterkant van de hoofdzetel in de Baron de Maerelaan een nieuw spoorverbonden magazijn van 2,5 hectare waarbij het gedeelte van ruim 40 meter hoog een nieuwe blikvanger voor Zeebrugge is.

Daar komen 82.000 palletplaatsen, wat het totaal aantal palletplaatsen in spoorverbonden magazijnen in het Europese netwerk van ECS op 220.000 zal brengen. Het gebouw is klaar, evenals grotendeels de inrichting. Binnenkort starten een testfase die naar de volledige ingebruikname in april 2023 zal leiden.

Platinum label

Recent verwierf ECS het internationale EcoVadis Platinum Label voor zijn aandacht voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. In het verleden waren er al het Silver en Gold Label. Het Platinum Label betekent dat ECS behoort tot de beste 1 procent van alle beoordeelde bedrijven binnen de sector post-, koeriers- en multimodaal vrachtvervoer.

De erkenning kwam er op basis van zowel de geleverde inspanningen alsook de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025. CEO Philippe Mathieu is trots: “Dit bevestigt de kracht van onze nieuwe duurzaamheidsstrategie met horizon 2025. We steven naar een duurzame en efficiënte transitie van het weg- naar spoortransport. Het spoor biedt onze klanten een alternatief, terwijl het tegelijkertijd de CO2-uitstoot vermindert. Er zal nooit nul procent CO2-uitstoot zijn, maar we streven naar zo weinig mogelijk overbodige uitstoot.”

62 miljoen km

ECS telt meer dan 600 medewerkers en evolueert stilaan naar een half miljard euro omzet. Doorheen heel Europa – met de nadruk op de corridor richting het Verenigd Koninkrijk en Ierland – werden in 2021 maar liefst 2,5 miljoen containers vervoerd. Daarbij werd 62 miljoen kilometer via het spoor afgelegd, goed voor 233.000 ton CO2-uitstoot vermeden ten opzichte van 2020. Philippe Mathieu:

“Wij noemen de combinatie van ons netwerk CSR Logistics: creating sustainable reliable logistics, ofwel duurzame en betrouwbare logistiek. Voor een maximale efficiëntie investeren we volop in automatisering en digitalisering. Door een optimale planning kunnen we bijvoorbeeld het transport van lege containers beperken. En door dubbele ladingstapeling en optimale consolidatie reduceerden we sterk het aantal vrachtwagenritten.”

Ook het opstarten van een eigen douanedienst draagt bij tot de duurzaamheid. In 2021 werden 268.043 uitvoeraangiften en 271.998 invoeraangiften geautomatiseerd afgehandeld in plaats van op papieren documenten.

(RJ)