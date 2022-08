Vlaams parlementslid Brecht Warnez op zomerstage bij firma Vanden Broele in Brugge

Vlaams Parlementslid en schepen van Wingene Brecht Warnez trok op Voka-zomerstage bij de firma Vanden Broele in Brugge. De hele dag sprak Brecht met bedrijfsleiders en medewerkers over innovatie en digitale dienstverlening van lokale besturen.

Vanden Broele Group is een bedrijf dat zich de voorbije 20 jaar van drukkerij en uitgeverij omvormde tot een heel moderne organisatie die nu vooral digitale oplossingen ontwikkelt en kennis samenbrengt voor lokale besturen. Bram Van Impe, die in Zwevezele woont, is general manager bij het bedrijf. Door Voka kreeg Brecht Warnez de kans om te proeven van het bedrijfsleven. Hij kreeg een persoonlijke uitnodiging om het bedrijf te bezoeken.

“Ook in Wingene worden de digitale attesten afgeleverd dankzij de software van Vanden Broele”, verduidelijkt Brecht Warnez die ook schepen van Digitalisering is. “Het bedrijf slaagt erin om dit zo burger- en gebruiksvriendelijk mogelijk te doen. Deze stage is een leuk initiatief van Voka. Veel politici zijn in het parlement bezig met dossiers die een directe impact hebben op onze ondernemingen. Het parlementaire werk is één iets, de impact daarvan bij de ondernemingen zelf, is nog iets anders. Daarom luister ik graag naar en spreek ik graag met ondernemers. Ik neem de zorgen alvast mee naar Brussel.”

Goede samenwerking

Vanden Broele werkt hiervoor nauw samen met mensen uit het beleid en overheidspersoneel. “Samenwerking loont, want door alle spelers samen te brengen slagen we er keer op keer in om haalbare oplossingen te maken voor onze lokale gemeenten”, vult general manager Bram Van Impe tot aan.