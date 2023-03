Vive le Vélo opent tweede winkel in Adolf Buylstraat in Oostende

Oostende is een concept-store rijker: met Vive le Vélo zit de bekende kledinglijn nu ook in een drukbezochte winkelstraat. De eerste klanten kregen een T-shirt met knipoog naar Oostende cadeau als ze meer dan 50 euro uitgaven.

Vive le Vélo is niet enkel een tv-programma van Karl Vannieuwkerke, het is ook een lifestylemerk. “Sinds een drietal jaar zetten we in op een allround beleving”, zegt Caroline Vereenooghe.

“We mikken op een breed publiek van kinderen, jongeren en volwassenen tot zelfs 70-plussers. Het gaat zowel om actieve fietsers en passieve sporters die graag naar de koers kijken. Na de belevingswinkel in Diksmuide kiezen we nu voor Oostende omdat ikzelf roots heb in de stad en altijd een speciale band had met de zee.”

Oostende

“We willen hier in een drukke winkelstraat aanwezig zijn omwille van de passage. Ons topseizoen is in de zomer en dan zijn de meeste mensen aan de kust. Logistiek is het ook gemakkelijk te organiseren tussen Diksmuide en Oostende.”

In de winkel vind je de volledige collectie voor baby’s, kinderen, mannen en vrouwen van zowel de vrijetijds- als de wielerkledij. Het team bestaat uit zeven mensen, aangevuld met flexi-jobbers.

Grote fan

Lien Mylle uit De Haan was een van de allereerste klanten vrijdagmorgen. “Ik ben fan van het wielrennen en het tv-programma. Ik heb nu al meer dan twintig T-shirts en verschillende sweaters van het merk. Ik draag ze graag en krijg er erg positieve reacties op. Tot nu toe moest ik helemaal naar Diksmuide en dus komt de winkel in Oostende als geroepen. Ik wou de opening niet missen en heb er zelfs enkele overuren voor opgenomen.” Ze zei het codewoord ‘Lange Nelle’ en kreeg er prompt één van de vijftig Oostendse T-shirts van Vive le Vélo bovenop.