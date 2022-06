Viswinkel De Panger verkoopt verse vangst van eigen boot

Natacha en Isabelle Baert zijn twee visvrouwen in hart en nieren. Zoals steeds op pinkstermaandag, herdachten de zussen van viswinkel De Panger de op zee omgekomen vissers. “Zonder hen is er geen vis: simpel.” De zussen hebben ook een vissersboot, en die viel dit jaar zelfs in de prijzen.

“De jaarlijkse huldiging is altijd een heel speciaal en ingetogen moment in Nieuwpoort. In al die jaren hebben al 101 Nieuwpoortse vissers hun leven gelaten op zee. Hen in ere houden is een moment dat we ieder jaar moeten doen”, zegt Isabelle Baert.

“Het is door de vissers dat Nieuwpoort nog altijd een toplocatie is om verse vis te kopen. Elke rechtgeaarde visliefhebber weet dat je hiervoor aan de Kaai moet zijn. Momenteel staat de prijs hoog, wat het voor viswinkels niet makkelijk maakt om hun producten te verkopen. Maar uiteraard heeft dit ook een positieve keerzijde: de vissers verdienen een centje extra”, vult Natacha aan.

De Z.279 Ramblers

De vissersvrouwen weten maar al te goed waar ze het over hebben, want ze eten van twee walletjes. Naast het runnen van de viswinkel hebben ze ook nog een vissersboot. En uitgerekend die boot, de Z.279 Ramblers, viel dit jaar in de prijzen en veilde vorig jaar in de vismijn 103.755 kg vis, het meeste van de vijf nog overblijvende vissersboten.

Aan de Kaai in Nieuwpoort openden Natacha en Isabelle Baert, samen met schoonzus Lindsy Wittrock op 20 december 2013 hun viswinkel De Panger. De zaak is uniek in de zin dat de drie vissersvrouwen familie zijn, maar ook omdat de aangeboden vis rechtstreeks van de boot van hun mannen komt. Het zit zo: Natacha is getrouwd met Joachim Moeyaert, zoon van Daniël en Annie Hautekeete, een bekende vissersfamilie uit Nieuwpoort. Bernd Baert, de broer van Natacha en Isabelle, is de man van Lindsy Wittrock. Naast dit uniek familiegegeven komt daarbij dat Joachim en Bernd de eigenaar zijn van de Z.279 Ramblers. Een 33 meter lange eurokotter en het oudste vissersvaartuig van België dat nog vaart. Het werd gebouwd in 1969 en is dus 53 jaar oud. Daarnaast bestaat de bemanning uit Yoshi Baert, de zoon van Bernd, en twee andere bemanningsleden.

Verser kan niet

In de etalage van hun ‘viswienkeltje’ ligt tong, rog, zeekat, pladijs, sint-jacobsschelpen, tarbot, griet, rode poon en hondshaai. Allemaal vissoorten die nog 24 uren ervoor in de Noordzee zwommen. Naast al deze vissoorten kan je er tevens terecht voor schelp- en schaaldieren, levende kreeft, gerookte vis en diverse verse bereidingen uit eigen keuken. (Peter Germonprez)

De Panger, Kaai 33 in Nieuwpoort-Stad is elke dag open van 9 tot 18 uur. Dinsdag is sluitingsdag.